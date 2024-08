Na lovu za novo fiziko onkraj standardnega modela

V nadaljevanju preberite:

John Ellis (1946) je profesor teoretične fizike na Kraljevem kolidžu v Londonu. Raziskuje predvsem fiziko onkraj standardnega modela, podaja pa se tudi na podobna področja visokoenergijske astrofizike in kozmologije. Po doktoratu leta 1971 na Univerzi v Cambridgeu je deloval v kalifornijskem nacionalnem laboratoriju SLAC in na Kalifornijskem tehnološkem inštitutu (Caltech), dolga leta pa tudi v Cernu.

Velik del njegovih raziskav je neposredno povezan z iskanjem novih in razlaganjem obstoječih osnovnih delcev. »Ugotoviti poskušam, kako najti novo fiziko onkraj standardnega modela. Še posebej me zanima posebna vrsta fizike oziroma teorije, imenovana supersimetrija (vključitev supersimetrije v standardni model zahteva podvojitev delcev, ker vsakemu znanemu delcu pripada še superpartner, op. a.), ki lahko pojasni tudi temno snov in številne druge stvari, ki manjkajo v standardnem modelu. Razmišljam in raziskujem tudi fiziko, ki bi jo lahko delali z morebitnimi prihodnjimi trkalniki. Kot veste, imamo v Cernu idejo za velik nov pospeševalnik. V enem od zadnjih člankov sem se ukvarjal s tem, kakšno fiziko bi ta pospeševalnik prinesel.«