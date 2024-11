Neuspeh ameriških prepovedi v boju s Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Konec oktobra so na Bloombergu razkrili eno od poti, po katerih zmogljivi ameriški računalniški čipi kljub sankcijam prispejo v Rusijo. Tokrat so bili na sledi Nvidijinim procesorjem H100, trenutno najzmogljivejšim izdelkom za poganjanje strojno učenih algoritmov.

H100 so potovali v obliki pošiljke Dellovih strežniških rezin poweredge XE9680, v oči pa zbode obseg, saj naj bi vsebovala kar okoli tisoč rezin, od katerih je na vsaki osem procesorjev H100. To je že dovolj za srednje velik superračunalnik, čeprav ni jasno, ali je šla odprava zgolj na eno lokacijo. Nakup je uredilo indijsko podjetje Shreya Life Sciences, sicer prvotno farmacevtska družba, ki je v Rusiji dejavna že skoraj tri desetletja. Pri tem Indijci niso kršili nobenega zakona ali mednarodnega sporazuma, saj Indija z Rusijo prosto trguje. Zahodne sankcije, ki prepovedujejo izvoz čipov v Rusijo, najprej po ruski okupaciji Krima leta 2014 in še bolj po vsesplošnem napadu na Ukrajino osem let pozneje, se zanašajo predvsem na odgovornost proizvajalcev takšnih izdelkov, da bodo primerno nadzorovali svoje prodajne verige. Shreya je po podatkih sodeč strežnike kupila v Maleziji, in sicer v režiji Dellove singapurske podružnice. Tako Nvidia kot Dell sta v odzivu poudarila, da se trudita preprečevati tovrstne podvige in vztrajno blokirata partnerje, ki v Rusijo dobavljajo po opisanih ovinkih.