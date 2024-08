Bližje peklu kot nebesom

V nadaljevanju preberite:

Z vstopom v digitalno revolucijo se porajajo številna vprašanja, povezana z različnimi tveganji. Kazalcev ni mogoče preprosto pomakniti nazaj, kot to delamo z uro enkrat na leto, vseeno pa se bo z njimi treba spoprijeti, dokler bo to še mogoče in ne bo ta zadnja (?) revolucija, ki bo – tako kot nekatere od prejšnjih političnih – požrla lastne otroke.

Ogromna potencialna (pre)moč umetne inteligence bo zagotovo spremenila družbe, vendar ta čas nihče ne ve ali ne zna napovedati njene prihodnosti, se pravi, kakšne družbene stroške in posledice bo prinesla glede na njeno ubikvitarnost. Tudi v tem primeru ne bo mogoče uiti zakonu nenamernih posledic, zaradi katerega bodo številne akterje v svetu (sociološke in drugih) znanosti in politike še bolela glava. Poglejmo nekaj teh tveganj, ne da bi si delali utvaro, da je njihov seznam dokončen ali da se zaradi ubikvitarnosti in eksponentnega razvoja te revolucije skupaj z družbeno sprejemljivimi dobesedno iz dneva v dan pojavljajo tudi nova, nepredvidljiva tveganja.