Nova raketa bi lahko poletela že maja

Po dobrem tretjem testnem poletu Spacexove rakete starship, si pri podjetju obetajo, da bodo naslednjič največjo raketo na svetu izstrelili že maja. Na tretjem testu so dosegli nekaj pomembnih mejnikov, obe stopnji – tako nosilna super heavy kot zgornja starship, sta na koncu razpadli. Izvršna direktorica podjetja Gwynne Shotwell je, kot navaja portal space.com, pokomentirala, da bi lahko že v šestih tednih pripravili novo raketo za četrti testni polet. Seveda bodo morali pridobiti tudi dovoljenje ameriške zvezne uprave za letalstvo, ki pa si bo morda znova vzela čas za analizo vseh podatkov.

Super heavy je bil dobro na poti proti vodnemu pristanku v Mehiškem zalivu, a se nato niso prižgali motorji, da bi raketo upočasnili in tako se je razletela okoli 500 metrov nad vodo. Starship je medtem letel naprej nad Indijski ocean, kamor naj bi padel, a je prav tako eksplodiral.

Vsekakor je bila tretja izstrelitev do zdaj najuspešnejša, prva aprila lani se je z eksplozijo celotne rakete končala po štirih minutah, novembrska pa po osmih. SpaceX upa, da bo z raketo najprej osvojil Luno, nato pa še Mars.

S tretjim testnim poletom so bili zadovoljni tudi pri Nasi. Raketa je namreč del njihovih priprav na vnovičen pristanek na Luni. S starshipm bodo namreč pristali na površju Lune, potem ko bo astronavte do lune pripeljala raketa SLS in kapsula Orion. Astronavti se bodo nato v orbiti Lune presedli v starship, s katerim se bodo spustili na površje. Pri Spacexu imajo nalogo, da pripravijo nekoliko prilagojeno različico starshipa (to je zgornje stopnje), ki bo primerna za pristanek na Luni. Pri tretjem testnem poletu so bili pri Nasi še posebej pozorni na prenos goriva med obema stopnjama med letom, kar je bilo tudi uspešno izvedeno. Na raketah je prostor omejen in pomembno je, da iznajdejo načine, da med letom dotočijo gorivo.

Nasa se pri odpravah Artemis, v katerih bodo v prihodnjih letih na Luno znova stopili ljudje, močno opira na komercialni sektor. Tako so del nalog predali Spacexu, del podjetju Blue Origin, ki prav tako sestavlja pristajalnik, podjetje Axiom space pa nove obleke za astronavte.