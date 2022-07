Od igrače do ubijalskega stroja

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je dala še dodaten pospešek razmahu industrije dronov, ki v zadnjih petih letih že tako dosega izredno rast. Lani je bil trg dronov vreden že 25 milijard evrov, do leta 2026 naj bi se ta vsota podvojila, kar to industrijo uvršča med najhitreje rastoče. Na številnih področjih je postala uporaba dronov nepogrešljiva. Sem sodijo predvsem področja takšnega in drugačnega nadzora, tudi policijskega, kmetijstvo, zdravstvo ter seveda zračna fotografija, ki je pomembna za vrsto dejavnosti, od naravnih nesreč do ekološke problematike. Prav tako ne gre zanemariti uporabe dronov za domačo rabo oziroma za zabavo. Kar zadeva bolj zapletene naprave za vojaške namene, pa so še vedno vodilne ZDA.