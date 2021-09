Odslužen les je lahko celo bolj kakovosten od novega

V nadaljevanju preberite:

»Odslužen les želimo uporabiti kot nosilne elemente v neki konstrukciji. Idealno ga spravimo v novo življenje tako, da se ustvari čim manj nepotrebnih odpadkov. Torej, da les s še dobrimi mehanskimi lastnostmi minimalno vnovič obdelamo, na primer skobljamo ali razžagamo na lamele, ki bodo sestavni element lepljenega nosilca, in uporabimo kot nosilni element, namesto da že v prvi fazi dober les odložimo na odlagališče ali spremenimo v brikete za kurjavo. To naj bi bila zadnja faza življenjskega cikla lesa,« v pogovoru pove Mitja Plos z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo.