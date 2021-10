Paranoja v Silicijevi dolini

V nadaljevanju preberite:

Če so doslej žvižgači razkrivali predvsem občutljive politične in širše družbene teme, so zdaj postali eni najpomembnejših igralcev na področju tehnologije oziroma manipulacij tehnoloških podjetjih, ki upravljajo družbena omrežja. Nekateri velik porast števila razkritij razlagajo celo kot napoved nove dobe, ki bo temeljito spremenila značaj in vlogo družbenih omrežij. Številni so se opogumili in razkrili svojo identiteto, temu je, vsaj v ZDA oziroma v posameznih zveznih državah, sledila tudi sprememba zakonodaje, saj poleg tistih, ki razkrijejo takšno in drugačno nadlegovanje na delovnem mestu, po novem imuniteto podeljuje tudi za razkritje informacij, pomembnih za različne vidike delovanja družbe.