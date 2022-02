Pet razlogov, zakaj je spletno nakupovanje vedno bolj priljubljeno

Nakupovanje se že nekaj let pospešeno seli na splet, med pandemijo pa je postal ta trend še posebej izrazit. Ob polnoči v pižami na kavču ali ob šestih zjutraj na poti v službo – nakupovanje po spletu še nikoli ni bilo enostavnejše, hitrejše ali dostopnejše!

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije1 kažejo, da v Sloveniji kar 85 odstotkov ljudi vsakodnevno uporablja internet, od tega pa sta kar dve od treh vprašanih oseb v zadnjem letu opravili vsaj en spletni nakup2. In kaj so razlogi, da se tudi pri nas vedno več ljudi odloča za spletno nakupovanje?

1. Prihranite čas

Pozabite na dolgo pot do trgovine, gnečo na cesti in stresno iskanje parkirnega prostora. Vse to vzame veliko časa, ki ga v vedno hitrejšem vsakdanjem tempu pogosto nimamo. S pomočjo spleta vas do trgovine loči le nekaj klikov in že brskate med najrazličnejšimi kategorijami. Za popolno nakupovalno izkušnjo vam izdelke v nekaj dneh pripeljejo na dom, večje nakupe pa tudi v stanovanje, kar vam prihrani še več časa in organizacije. Če želite izdelek prejeti še isti dan, določene spletne trgovine omogočajo možnost osebnega prevzema, kamor se lahko pripeljete s svojim osebnim avtomobilom in nakup preprosto odpeljete. Tako celotna uporabniška izkušnja še nikoli ni bila boljša!

2. Nakupujete lahko kadarkoli in kjerkoli

Trgovski centri se odprejo in zaprejo ob točno določeni uri, kar pomeni, da je nakupovanje časovno omejeno. Na spletu teh omejitev ni. Če sredi noči ugotovite, da potrebujete boljši vzglavnik, ali pa se med sprehodom odločite, da želite udobnejšo obutev, lahko nakup opravite takoj.

Shoppster, eden od priljubljenih spletnih trgovcev, je samo v zadnjem letu v svoji spletni trgovini ponudil več kot 2.200 različnih blagovnih znamk in skupno okrog 180 tisoč izdelkov. FOTO: Shoppster

3. Brez vrst in gneče

Se tudi vam zgodi, da pogosto obtičite v gneči? Najsi bo to na poti ali v trgovini – čakanje nikoli ni prijetno, še posebej če imate na urniku še vrsto drugih opravkov. S spletnim nakupovanjem pa je stanje v vrsti ali v prometnem zamašku stvar preteklosti.

4. Preprosto iskanje in več izbire

Fizične trgovine ponujajo veliko izbire, kljub temu pa pregled različnih izdelkov zahteva kar nekaj truda in iskanja. Različne znamke so na voljo v različnih trgovinah in preden obiščete vse, bo minilo kar nekaj časa. Na spletu je pregled izdelkov veliko lažji. Ko vpišete želeno besedo, vam iskalnik takoj prikaže vse izdelke, ki ustrezajo vašemu poizvedovanju. Poigrate se lahko tudi s filtri in izberete želeno barvo, funkcijo, velikost ali ceno, izdelke pa lahko med seboj primerjate ter si nakup še olajšate.

5. Več informacij

V spletni trgovini ima vsak izdelek dodan natančen opis, velikokrat pa najdemo še video in mnenja drugih kupcev. Vse to pripomore k lažji in manj stresni odločitvi. V primeru dodatnih vprašanj ima večina na voljo klicni center, kjer vam bodo na pomoč priskočili izkušeni svetovalci. Najnaprednejši spletni trgovci pa svojim kupcem ponujajo tudi bloge, kjer predstavljajo novosti, delijo nasvete in dodatne informacije o izdelkih v njihovi ponudbi.

Sprememb v potrošniških navadah, ki vodijo do vedno zahtevnejša kupca, se zavedajo tudi spletni trgovci, zato svojo ponudbo nenehno nadgrajujejo. Shoppster, eden od priljubljenih spletnih trgovcev, je samo v zadnjem letu v svoji spletni trgovini ponudil več kot 2.200 različnih blagovnih znamk in skupno okrog 180 tisoč izdelkov. V uporabniku prijazni spletni trgovini ponuja bogat asortima priznanih blagovnih znamk iz mnogih kategorij, poleg tega pa tudi edinstvene izdelke lastne blagovne znamke. Z malo pozornosti pa lahko pri njih pogosto najdete posebne akcije in popuste.

Naročnik oglasne vsebine je Shoppster