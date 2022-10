Posodobitev, ki je sprožila začetek konca rudarjenja

V nadaljevanju preberite:

Ko so prvi mož družbe Ethereum Vitalik Buterin in nekaj deset sodelavcev v zgodnjih jutranjih urah 15. septembra v berlinskem uradu spremljali najpomembnejšo posodobitev svojega sistema dotlej, pravzaprav niso imeli pred seboj nobenega »rdečega gumba«. Dejanje so pognali že devet dni prej in po tistem je večino postopka nadzoroval računalnik, ki je čakal, da bo rudarjenje etra doseglo tako imenovano vrednost terminal total difficulty. Nato je sprožil spojitev (merge) obstoječega omrežja z novo, eksperimentalno vejo, ki povsem spreminja način, na katerega se verigi blokov, blockchainu, dodajajo novi bloki. Na mah so postali rudarji kovancev eter s svojimi ogromnimi farmami sopihajočih grafičnih kartic povsem odveč in električna poraba je padla za 99,95 odstotka.