Preboj občanskega raziskovanja

Občanska znanost (angl. citizen science), kot eden od osmih stebrov odprte znanosti, je način znanstvenega raziskovanja, ki vključuje sodelovanje splošne javnosti pri zbiranju in analizi podatkov.

»Napredek, ki ga prinaša občansko raziskovanje, se izraža v raznovrstnosti obravnavanih tematik, hkrati z vključevanjem brezglasnih in utišanih občanov, navadnih ljudi in njihovega tihega, izkustvenega znanja iz vsakdanjih življenjskih okolij. Tu ne gre za alternativo znanosti, ampak za krepitev obojesmernih tokov, ki bogatijo tako znanost kot celotno družbo,« poudarja akademik in zaslužni profesor Zdravko Mlinar, pobudnik širokega vključevanja ljudi v tovrstne dejavnosti in avtor prvega knjižnega dela o občanskem raziskovanju v Sloveniji.