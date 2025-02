S prijazno podporo do več rešenih življenj

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se po številu samomorov glede na število prebivalcev že ves čas, odkar se tovrstni podatki beležijo, uvršča med države z večjo ogroženostjo. V zadnjih letih se je naš delež nekoliko zmanjšal, vendar je samomorilno vedenje kljub temu eden ključnih javnozdravstvenih problemov in kot tako izpostavljeno tudi v resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028.

Ob tolikšni ogroženosti preseneča dejstvo, da je bil šele leta 2011 ustanovljen Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje na Univerzi na Primorskem, deset let kasneje pa tudi prvi doktorski študij suicidologije. Lani je tam prva doktorirala Nina Krohne. Tema doktorata je samomorilno vedenje žensk s poudarkom na vlogi intimnopartnerskega nasilja in rezilientnosti do samomorilnosti.