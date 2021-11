Prvi model HONOR 50 zdaj tudi pri nas

Poleg tega, da ima naprava prednameščene vse Googlove mobilne aplikacije, navdušuje tudi z nevsakdanjim dizajnom in inovativnimi možnostmi za vloging (videoblog). HONOR 50 tako postavlja vloganje z mobilno napravo na višjo raven.

Bruce Huang, generalni direktor za HONOR Srbija, Hrvaška in Slovenija. FOTO: Honor

»Ponosen sem, da smo uporabnikom v Sloveniji predstavili HONOR 50, pametni telefon, ki je na Kitajskem doživel neverjeten uspeh. Novi HONOR 50, ki nadaljuje dediščino združevanja estetike in tehnologije, značilno za serijo pametnih telefonov HONOR, se ponaša z vrsto impresivnih inovacij na področju fotografije, dizajna in zmogljivosti. Vse to dosegamo s pomočjo sodelovanja z našimi svetovno priznanimi partnerji,« je ob predstavitvi dejal Bruce Huang, generalni direktor za HONOR Srbija, Hrvaška in Slovenija.

Vloganje s petimi kamerami kot za šalo

Sprednja, 90-stopinjska širokokotna kamera z 32 milijoni slikovnih točk uporabnikom omogoča, da na svojih fotografijah in videoposnetkih zajemajo v kader še več ljudi in neposredno okolico. HONOR 50 se ponaša s profesionalnim skupkom štirih zadnjih kamer. Glavna kamera je opremljena z ločljivostjo 108 milijonov slikovnih točk, širokokotna kamera z ločljivostjo 8 milijonov slikovnih točk ter dve kameri, makro in globinska, ki sta opremljeni z ločljivostjo dveh milijonov slikovnih točk, kar uporabnikom omogoča zajemanje izjemno jasnih in podrobnih fotografij in videoposnetkov, tudi ponoči.

Kamera daje uporabnikom izredno fleksibilnost pri snemanju vsebin iz različnih zornih kotov. Preklapljanje med šestimi načini snemanja videoposnetkov, kot je na primer sočasno snemanje s sprednjo in zadnjo kamero, zagotavlja uporabnikom izkušnjo, ki je običajno rezervirana za profesionalce. Poleg številnih funkcij za zajemanje posnetkov je uporabnikom omogočeno, da uporabijo beauty mode (lepotni način), zajemajo fotografije med snemanjem in uporabljajo vnaprej pripravljene videopredloge za pripovedovanje zgodb prek svojih posnetkov.

Kamera daje uporabnikom izredno fleksibilnost pri snemanju vsebin iz različnih zornih kotov. FOTO: Honor

V čast klasični refleksni kameri z dvojno lečo HONOR 50 uporablja zasnovo kamere z dvojnim obročem, sestavljenim iz dveh koncentričnih obročev na zadnji strani, slednja spominjata na par oči, in pomaga uporabnikom videti več sveta okoli sebe. Zgornji krog glavne kamere je poliran v slogu brezčasnih kovinskih prstanov, navdihnjenih iz klasičnih dizajnov luksuznih blagovnih znamk nakita.

Hitra procesor in polnjenje

Telefon HONOR 50 poganja mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G, kakovosten zaslon s 16,7-centimetrsko oziroma 6,57-palčno diagonalo pa lahko izrisuje slike s frekvenco 120 hercev na sekundo. HONOR 50 ima še baterijo kapacitete 4.300 miliamper ur s podporo hitremu polnjenju moči 66 vatov, ki omogoča, da se baterija s pomočjo priloženega polnilnika napolni do 70 % v samo 20 minutah. Piko na i daje prednameščeni mobilni operacijski sistem Android 11 z uporabniškim vmesnikom Magic 4.2.

FOTO: Honor

Čudovite barve

HONOR 50, ki je zasnovan tako, da zadovolji vse zahteve modno ozaveščene množice, presega običajne barve. V Sloveniji bo na voljo v barvi Frost Crystal, ki se zgleduje po snežnih kristalih in ustvarja sanjski, diamantu podoben učinek, ter HONOR Code, inovativni barvni shemi, ki vključuje logotip 'HONOR' na zadnji strani telefona, v kombinaciji z elegantno smaragdno zeleno barvo Emerald Green in brezčasno Midnight črno.

V Sloveniji bo HONOR 50 na voljo od 15. novembra. Priporočljiva cena za zmogljivejšo različico HONOR 50 (8 GB sistemskega pomnilnika in 256 GB prostora za shranjevanje podatkov) je 599 EUR, za Honor 50 (6 GB in 128 GB) pa 529 EUR.

FOTO: Honor

Zanimivost: Go Beyond, novo pesem znamke HONOR, poje priznana pevka Sonna Rele in je na voljo tudi kot melodija zvonjenja na napravi HONOR 50. Link do pesmi: Pesem Go Beyond Za več informacij obiščite: www.hihonor.com

