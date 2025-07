Zaradi vojne v Ukrajini bi Putin lahko izgubil nadzor nad Južnim Kavkazom

V nadaljevanju preberite:

Za večino ljudi je geopolitika nekaj abstraktnega. Za prebivalce Južnega Kavkaza, ki ga sestavljajo Azerbajdžan, Armenija in Gruzija, pa je vsakdanja stvarnost. Regija med Črnim in Kaspijskim jezerom, Evropo in Azijo, leži na križišču nekdanjih imperijev: osmanskega, perzijskega in ruskega. V bližini sedanjih najnevarnejših konfliktov – ruske vojne proti Ukrajini ter spopada med Iranom in Izraelom – Južni Kavkaz kot malokatera druga regija odraža vzpon srednjih sil in umik velikih.