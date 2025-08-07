Računalniške simulacije kot virtualni mikroskop

Neomejen dostop | že od 14,99€
Anže Hubman je raziskovalec na Teoretičnem odseku Kemijskega inštituta.
To bo gotovo računalniška gruča oziroma superračunalnik. Zamislite si, da več tisoč prenosnikov povežemo na način, da si lahko naloženo delo porazdelijo in ga učinkovito opravijo. Dve takšni gruči, s katerimi izvajamo računalniške simulacije bioloških molekul in materialov, imamo tudi na Kemijskem inštitutu.
Človeške celice so polne beljakovin, sladkorjev in nukleinskih kislin. Lahko si predstavljamo, da je v celici gneča takšna kot na koncertu popularne glasbene skupine. V zadnjem času je postalo jasno, da lahko biološke molekule v celicah tvorijo kapljice, ki delujejo kot majhni organeli. Izvajam računalniške simulacije takšnih sistemov, ki mi pomagajo razumeti gonilno silo nastanka beljakovinskih kapljic.
Polna je izzivov in nikoli mi ni dolgčas. Med hojo v službo si zamislim, kaj vse bom tisti dan preizkusil. Ko testiram prvo idejo, se mi pogosto ves načrt spremeni.
V 8. razredu osnovne šole. Imel sem odlično učiteljico kemije, v nadaljnjih stopnjah izobraževanja in s prihodom na Kemijski inštitut pa sem imel srečo, da sem spoznal ljudi, ki so to odločitev le še bolj utrdili in jo podpirali.
S partnerko veliko tečeva, kar me sprosti in mi zbistri misli. Ko imam čas (in voljo), rad kuham za bližnje. Vsaj enkrat na leto obiščem tudi katero izmed večjih evropskih mest.
Vztrajnost in zmožnost povezovanja z ljudmi, ki raziskujejo na drugih področjih. Pomembna se mi zdi tudi sposobnost jasnega in transparentnega komuniciranja odkritij s širšo javnostjo.
Če uspejo rešiti preostale tehnične izzive, bi stavil na kvantne računalnike, ki bodo z vidika vsakdanjega življenja predvsem načeli vprašanja informacijske varnosti in shranjevanja podatkov.
Bi, vendar upam, da vozovnica ne bi bila enosmerna.
Na jedrsko, vendar me zaradi trenutnega dogajanja v svetu ta trditev vsekakor skrbi. Hkrati se mi zdi bistveno tudi vprašanje učinkovite porabe energije, ki jo trenutno lahko proizvedemo.
Z Alanom Turingom, očetom računalništva. Njemu se lahko zahvalim, da danes počnem, kar počnem. Verjetno se spodobi, da bi kavo plačal jaz.
Oddajo Frekvenca X, ki jo pripravlja Val 202 in je izjemna.
Najbrž tega, kako energijsko požrešne in dolgotrajne so lahko računalniške simulacije. V neki ameriški študiji so avtorji simulirali nekaj mikrosekund življenja ovojnice virusa hiv, za kar so potrebovali dve leti neprekinjenega računanja na superračunalniku.
Komentarji