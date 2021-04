Z ginekologijo se bori tudi za enakopravnost žensk

V nadaljevanju preberite:

Spodbud, da se usmeri v ginekologijo, je bilo več – tako bolj pozitivnih kot negativnih – pojasni 28-letna doktorska študentka na Univerzi v Oxfordu Ana Kisovar. Tista ključna pa je bila, ko se je med volontiranjem na kirurgiji, kjer je v samem delu sicer zelo uživala, začela prvič v življenju resneje spopadati s seksizmom. Upala je, da to nanjo ne bo vplivalo, a ji je bilo kot ženski v pretežno moškem kolektivu zelo naporno. Nenehno je morala dokazovati, da zmore biti kirurginja, narediti več korakov od moških in poslušati neprimerne komentarje o tem, ali se ne bi raje posvetila kakšnemu »nežnejšemu« področju. Kot mlado študentko so jo starejši kolegi včasih poklicali kar Anči, bolniki pa sestra.

Ana Kisovar



Kot dekle s podeželja je bila že zgodaj vajena več pozornosti namenjati skrbi za sočloveka, zato je bila medicina logična izbira. Narava in domača delavnica sta ponujali veliko možnosti za raziskovanje, v katerem je od nekdaj uživala, zato se je po končanem študiju medicine odločila za doktorat na eni izmed najuglednješih raziskovalnih institucij na svetu. Ukvarja se s preučevanjem imunološkega ozadja neplodnosti pri endometriozi, bolezni, ki jo je zaradi zgodbe njene prijateljice v raziskovanje vpela še bolj osebno.

Več praktičnega dela, večja pričakovanja

V Nemčiji, Švici in Avstriji je praktičnega dela več, pričakovanja so višja. Foto Osebni Arhiv

Počasi se navaja na življenje mlade raziskovalke, ki je sicer v teh časih specifično, saj je navezovanje novih stikov zelo oteženo, delo pa zato toliko bolj psihično obremenjujoče. FOTO: osebni arhiv

Endometrioza in težave z zanositvijo

Bolezen, pri kateri raste maternično tkivo zunaj maternice, zaznamuje 190 milijonov žensk v razvitem svetu in pri približno polovici teh povzroča težave z zanositvijo.

Še ena tistih, ki samo tarna

V ginekologiji je našla možnost, da s promocijo ženskega zdravja naredi korak naprej pri izboljšanju enakopravnosti žensk.

(S prijateljico in ustanoviteljico organizacije Seven Women Stephanie Woolard v Nepalu.) FOTO: osebni arhiv

Endometrioza zaznamuje 190 milijonov žensk po svetu in pri približno polovici povzroča neplodnost. Grafika: Eva Popit

Kako prikazati bolečino

Že v času študija medicine je spoznala, da svoje profesionalne poti ne želi podrediti moškim in večnemu boju za spoštovanje. FOTO: Aleksandra Majak

V debato je treba vključiti moške

Ana Kisovar pravi, da je pomembno, da ženske z endometriozo čutijo, da jih razumemo, ne pa da jih vidimo kot tiste, ki iščejo izgovor, da česa ne morejo početi. FOTO: Aleksandra Majak

OB KAVI:



①Najpomembnejši izum v zgodovini človeštva? Če že ne najpomembnejši, pa zagotovo eden izmed pomembnejših – kontracepcija.

②Tri stvari, brez katerih si ne predstavljate življenja? Moji bližnji, vizija, novi izzivi.

③Koga najbolj občudujete? Svoje starše.

④Katero knjigo imate trenutno na nočni omarici? I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban.

⑤Slovenija ali tujina? Družina ali kariera?

Od lani, ko je prišla v Oxford, se počasi navaja na življenje mlade raziskovalke, ki je sicer v teh časih specifično, saj je navezovanje novih stikov zelo oteženo, delo pa zato psihično toliko bolj obremenjujoče.Mlada doktorandka se raziskovalno ukvarja z imunološkim ozadjem neplodnosti pri endometriozi. Bolezen, pri kateri raste maternično tkivo zunaj maternice, zaznamuje 190 milijonov žensk v razvitem svetu in pri približno polovici teh povzroča težave pri zanositvi. Poleg tega endometrioza povzroča zelo hude bolečine, največkrat v spodnjem delu trebuha ali/in med spolnim odnosom ter boleče menstruacije, zaradi katerih dekleta pogosto izostajajo iz šole in ženske iz službe.Točnega vzroka za pojav bolezni še ne poznamo. Najpogostejša terapija za blažitev simptomov je hormonska, v hujših oblikah bolezni oziroma v primerih, ko hormonsko zdravljenje ne deluje, pa je intervencija kirurška. Ker se bolezen pri mladih dekletih kaže večinoma »le« v obliki bolečin, nastajajo večletne zamude z diagnozo. Bolezen se največkrat prepozna šele takrat, ko ženska načrtuje nosečnost in ne more zanositi. Tako je bilo tudi v primeru sogovorničine prijateljice. Prav njena zgodba, ki jo je spremljala od samega začetka do uspešne zanositve, jo je v raziskovanje o tem vpela še bolj osebno.Velik problem te socialne bolezni, ki močno vpliva na kakovost življenja, je ta, da družba menstrualno bolečino dojema kot nekaj povsem normalnega. »Okolica ženskam stalno dopoveduje, naj potrpijo, češ, saj vsaka ženska da to skozi, boš še pa ti. Zato bolnice pogosto nimajo uvida v svoje stanje, ker se jih naslavlja kot še ene v vrsti tistih, ki tarnajo in se poskušajo izogniti telovadbi. Zgodi se, da ob obisku ginekologa niti ne vedo, da bi morale bolečino izpostaviti kot nekaj nenormalnega.«In kdaj je alarm, da mora ženska poiskati strokovno pomoč? »Težko je postaviti arbitrarno mejo, saj smo si ženske zelo različne. Eden od alarmantnih znakov je gotovo ta, da zaradi bolečine ne moreš v šolo ali v službo. Pri moji prijateljici se mi je zdelo zelo skrb vzbujajoče, da mora ob vsaki menstruaciji pojesti škatlo nalgesinov. Ampak sama tega ni nikoli omenjala, saj se je s tem borila, odkar je prvič dobila menstruacijo, in je to z leti zanjo postalo popolnoma vsakdanje.«Prav neozaveščenost o bolezni je velik problem, saj tudi sogovornica sama prizna, da je za endometriozo prvič slišala šele na fakulteti. So pa v marcu, ki je mesec ozaveščenosti o tej bolezni, z drugimi študentkami v Oxfordu pripravile interdisciplinarni dogodek. Pri tem projektu so bolnice poskusile naslikati svojo bolečino in nato pripovedovale, kako se počutijo, ko jo vidijo na platnu. Zdelo se jim je osvobajajoče, da so lahko bolečino spravile v fizično obliko, saj se jim tako zdi realnejša; nekaj, kar ni samo v njihovih glavah, kot jim je to stalno zatrjevala okolica. »Tudi zame je bilo zelo čustveno poslušati njihove zgodbe, o boju z neplodnostjo … Dobro je, da za endometriozo sliši čim več ljudi. Ne le tisti, ki neposredno obkrožajo bolnice, ampak tudi širša javnost.« Pomembno je, da ženske s to boleznijo čutijo, da jih razumemo, ne pa da jih vidimo kot tiste, ki iščejo izgovor, da česa ne morejo početi.Katere pa so še tiste druge pogoste bolezni, ki si zaslužijo pozornost, pa se o njih tudi premalo govori? »Ena teh je zagotovo okužba s HPV (humani papiloma virusi), spolna prenosljiva bolezen, ki je med drugim glavni vzrok za nastanek genitalnih bradavic in raka materničnega vratu. Spet gre za nekaj, o čemer razmišljamo le ženske. Kot dekleta se moramo cepiti in nato vse življenje hoditi na redne odvzeme brisov. Po mojih izkušnjah se moški glede tega obnašajo precej ignorantsko, kljub temu da so pravzaprav oni tisti, ki nas ogrožajo. Zdelo bi se mi prav, da bi bili fantje in moški aktivneje vključeni v debate o ženskem in reproduktivnem zdravju. V času, ko možje niso naš prvi in edini spolni partner, se mi zdi pomembno, da smo se sposobni v vsakem resnem partnerskem odnosu iskreno pogovoriti o svoji 'spolni zgodovini'. In se seveda po potrebi tudi testirati.«Mladi doktorandki Ani Kisovar se zdi pomembno, da ženske same sebe dobro poznamo. Da vemo, »kaj imamo tam spodaj«, da nas ni sram uporabiti ogledalo in da smo ponosne na svoje intimne predele. »Le tako smo namreč sposobne zadovoljiti svoje potrebe in opaziti morebitne bolezenske spremembe.«