Razmišljate, kako bi jih razveselili?​

Predlagamo, da mu poklonite nekaj, kar mu je pisano na kožo in bo njegovemu modnemu slogu dodalo kanček elegance. Če še vedno ne veste, kaj kupiti bratu, partnerju ali prijatelju, preverite pametne ure Huawei.

Kupovanje daril je vedno stresno, še posebej za koga, ki prisega, da ničesar ne potrebuje, in trdi, da bo z vsem zadovoljen. Že prav, vendar ne pozabite na dve pravili. Navdušeni so, če jih razvajate z lepimi predmeti, in radi imajo pripomočke za vsakodnevno uporabo. Preden začnete iskati idealno darilo zanj ali zanjo, razmislite, kakšen je njun življenjski slog in kaj ju navdušuje.

Zakaj je popolno darilo zanj

FOTO: Huawei

Aktiven posameznik potrebuje pravi odmerek izzivov, navdiha in strasti. Dajte mu priložnost, da se izkaže v ekstremnih razmerah. Spodbujajte ga, da preteče maratonsko razdaljo, preseže osebni rekord ali se preizkusi v novi športni disciplini. Pri tem ga podprite s pametno uro Huawei Watch GT 4. Navdušen bo, saj bo ura z izjemnimi funkcijami zadostila njegovim potrebam in mu hkrati ponudila kanček elegance.

Poleg dolgotrajne dvotedenske življenjske dobe baterije in široke palete podprtih športov ter zdravstvenih funkcij ponuja pametna ura Watch GT 4 tudi najboljše napotke in pametne funkcije nadzora. Napredni sistem za spremljanje zdravja vključuje funkcije za nadzor srčnega utripa s pomočjo algoritmov umetne inteligence, kakovosti spanja, ravni kisika v krvi (SpO 2 ), stresa in gibanja ter poskrbi za dobro počutje.

FOTO: Huawei

Če je vaš dragi ekstremen v vseh pogledih, potem bo nadvse vesel pametne ure Huawei Watch Ultimate, saj se bo z njim potopila do globine sto metrov in ga spremljala med potepanjem po divjini. Izredna pametna ura bo všeč vsem, ki cenite mojstrsko izdelavo, brezčasen dizajn in vrhunske tehnologije.

Nismo še končali. Še eno izredna ura čaka nanj. Ali nanjo, če ima rada večje. Ohišje iz titana letalske kakovosti pametne ure Huawei Watch 4 Pro poleg razkošnega občutka poskrbi za lahkotnost in vzdržljivost, medtem ko safirno steklo zaščiti zaslon pred poškodbami, ki se zlahka zgodijo med uporabo. Popolne futuristične estetike je tudi model Huawei Watch 4 s črnim ohišjem iz nerjavečega jekla in 3D ukrivljenim steklom.

Uri dodajte še tople tekaške nogavice ali dodatek za masažo po teku in darila bo še bolj vesel.

In zakaj zanjo

FOTO: Huawei

Pozimi je prva misel toplota zaprtih prostorov, skodelica vročega čaja, okusni piškoti in debela odeja. To je tudi tisti čas, ko se večinoma gibljemo manj, kot bi si morda želeli. Morda ji mraz ne pride do živega in je tudi ta čas ne ovira, da bi bila športno dejavna. Če je tako, potem ji lahko poklonite opremo, ki jo bo pri tem podpirala. Morda športno oblačilo, če si upate tvegati, da boste zadeli njen okus. Steklenica za vodo ali nova podloga za vadbo joge. Vse to so primerna darila, če pa ji želite pokloniti napravo, ki bo natančno zapisovala dejavnost in hkrati krepila zdravje, potem izberite pametno uro Huawei Watch GT 4 v različici, ki se prilagaja njenemu modnemu slogu.

FOTO: Huawei

Spoznajte izredne pametne ure Huawei

Huawei v sodelovanju z Big Bangom pripravlja praznična dogodka, na katerih bodo ozaveščali o prednostih nošenja pametnih ur. Prvi bo 20. decembra med 15. in 17. uro v prodajalni podjetja Big Bang v mariborskem nakupovalnem središču EuroPark. Drugi bo tudi v poslovalnici Big Banga, in sicer v ljubljanskem CityParku 22. decembra, prav tako med 15. in 17. uro. Na vprašanja obiskovalcev bo odgovarjal predstavnik podjetja Huawei, medtem ko jih bo s kvizom in priročnimi darili, med katerimi je tudi bluetooth miška Huawei, animiral vplivnež Dino Hajderović. V času dogodkov boste lahko kupili pametno uro Huawei Watch GT 4 z 10-odstotnim popustom in obenem brezplačno prejeli brezžične slušalke Huawei FreeBuds SE 2.

Za več informacij, prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si

Naročnik oglasne vsebine je Huawei