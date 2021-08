Rešuje nosoroge, a njegovo srce pripada slonom

V nadaljevanju preberite:

Profesor Thomas Bernd Hildebrandt je vodja projekta Bio­Rescue, v katerem si znanstveniki in naravovarstveniki prizadevajo pred izumrtjem rešiti severne bele nosoroge. Vrsta je funkcio­nalno že izumrla, zastopata jo samo še dve samici, Najin in njena hčerka Fatu, nobena od njiju ne more zanositi in donositi mladiča po naravni poti.



Hildebrandt, vodja oddelka za upravljanje reprodukcije na inštitutu Leibniz v Berlinu in predstojnik reprodukcijske medicine prostoživečih živali na Svobodni berlinski univerzi, je kot eden od pionirjev asistirane reprodukcije velikih sesalcev na svet pomagal mladičem več ogroženih živalskih vrst: slonov, velikih mačk, velikih pand. S svojim znanjem, izkušnjami, inovacijami, predanostjo in tudi lastnim denarjem poskuša zdaj rešiti severne bele nosoroge. Ni ga človeka, ki bolj nestrpno pričakuje rojstvo prvega mladiča severnega belega nosoroga iz »zamrzovalnika«.