Satelit Wind za preučevanje sončevega vetra

Nasa je satelit Wind izstrelila novembra 1994 z raketo delta II, da bi proučila Zemljino magnetosfero in sončev veter in zapleten odnos med njima. V več kot 25 letih v orbiti je satelit zbral množico podatkov o delcih, ki jih v svojo okolico bruha Sonce.

Wind in zaščitna magnetosfera. FOTO: Nasa

Najprej je delal osmice okoli Zemlje in Lune in tako sodeloval s sondama SOHO in ACE, nato so ga poslali v orbito okoli Lagrangeeve točke L1, ki leži med Soncem in Zemljo. Na tej poti je potoval skozi neznane dele Zemljine magnetosfere in zbiral sončeve delce, ki potujejo skozi medplanetarni prostor. Okoli točke L1 neprestano kroži od maja 2004. Satelit ima dovolj goriva, da lahko tam deluje do leta 2074. Wind je sestrska sonda GGS Polar.