Se odpravljate na zimske počitnice, delu pa kar ni videti konca?

Zimske počitnice so tu in otroci se že veselijo belih strmin, po katerih se bodo spuščali. Vas pa skrbi, ker je še toliko dela. Delo res ne počiva, a zato vam ni treba odlagati dopusta. Optimizirajte ga in naloge opravite kar iz koče na smučišču. Napravi, ki vam bodo pri delu na daljavo v veliko pomoč, sta pametni telefon Samsung S22 Ultra in brezžične slušalke Galaxy Buds2 Pro.

FOTO: Samsung

Galaxy S22 Ultra z močjo Note ima tanek in drzen poliran okvir, v spodnjem delu telefona pa skriva, ki je najhitrejše in najbolj odzivno, kar jih je Samsung kdaj izdelal. Izjemno praktično, ko delate na daljavo, saj boste, kakor da pišete s pravim kemičnim pisalom po papirju, hitro naredili zapiske ali grafično reševali težave. Ideje, ki jih zapišete, pa se hitro pretvorijo v čitljivo pisavo. S pisalom S Pen je tako S22 Ultra več kot le telefon, saj ponuja nove načine vsakodnevnih opravil, s čimer zajema

Dinamični AMOLED 2X zaslon s tehnologijo Vision Booster preprečuje bleščanje, saj na vrhuncu doseže 1750 cd/m², tako boste tudi na močnem gorskem soncu in bleščavem snegu videli vse, kar želite. Hitrost osveževanja 120 Hz se prilagodi vsebini na zaslonu ter tako zagotavlja optimiziran pogled in tekoče brskanje.

FOTO: Samsung

Delo na telefonu bo tako potekalo brezhibno in tekoče. Tudi s pomočjo, saj svojo vrhunsko moč vključi v skoraj vsak vidik telefona in tako zagotavlja vrhunske nočne posnetke, neverjetno jasne fotografije podnevi in ponoči. Galaxy S22 Ultra je opremljen z najnaprednejšo profesionalno kamero do zdaj. Obsežni senzorji pikslov in piksli, ki spreminjajo obliko, dajejo napravi občutek profesionalne fotografske opreme. Na voljo soFotografirajte ponoči in še vedno ohranite kakovost slike. Vsi se bodo spraševali, kako ste lahko na smučanju ustvarili tako lepe fotografije.

Ko delate na poti ali pa ste ves dan na smučišču, je kakovostna dolgotrajna baterija izjemnega pomena. Izboljšana UI in z močjo 5000 mAh (tipično) se inteligentno prilagodi načinu vaše uporabe telefona in tako zdrži ves dan in še dlje. Na kratko: hrani moč za takrat, ko jo najbolj potrebujete, za življenjsko dobo baterije, ki zdrži več ur, kot jih je v enem dnevu. Baterija se polni neizmerno hitro in najboljša stvar je, da ima toliko moči, da jo lahko delite z drugimi. Delite energijo s prijateljem ali brezžično napolnite svoje slušalke Galaxy Buds2 Pro na poti.

Ker je na smučanju kar nekaj fizičnih izzivov, kot sta sneg in mraz, brez skrbi. Poliran Armor aluminijasti okvir deluje kot pravi ščit, sprednja in hrbtna stran pa sta opremljeni s trpežnim Corning® Gorilla® Glass Victus®+ steklom. Galaxy S22 Ultra in Galaxy S22 Ultra S Pen pisalo sta ocenjeni s standardom IP68.

Naj vas okolica ne moti pri delu

FOTO: Samsung

Kabli, slušalke, ki padajo ves čas iz ušes, brez zvočne izolacije, kot da jih ne bi imeli v ušesu – vse to je preteklost. S Samsungslušalkami uživajte v vsakem tonu svoje najljubše pesmi. Z izboljšanim kodekomzagotavljajo popoln zvok, da boste jasno in razločno slišali tudi najmanjše podrobnosti. Brezžične slušalke Galaxy Buds2 Pro namreč ohranjajo vrhunsko, zato lahko uživate v pravem rock koncertu ali mirnem džezovskem popoldnevu. Ne skrbite, da vas med klicem s prostoročno uporabo ne bi slišali ali da ne bi slišali klicatelja. Zaradi naprednega, treh mikrofonov z visoko funkcionalnim razmerjem med signalom in šumomter obdajajočega zvoka vas pri pogovoru ne bo oviralo nič – niti veter ali ljudje v vrsti na vlečnici.

Postanite središče svoje zasebne avdio galaksije in delajte v mirnem okolju, tudi če ste v koči z več deset drugimi smučarji. Ko premikate glavo, se pregledni 360° zvok prilagodi vašemu gibanju, zato kakovost poslušanja ostane enaka. Poleg tega lahko slušalke Galaxy Buds2 Pro s tehnologijama Direct Multichannel in Dolby Head Tracking zaznajo, od kod prihaja zvok. Nastavite se na val do 7,1-kanalne prostorske rešitve s podporo Dolby Atmos in uživajte v edinstveni izkušnji s Samsung vrhunskimi slušalkami. Hitro in preprosto se povežite s katero koli drugo napravo Samsung. Takoj ko vklopite slušalke, bodo samodejno pripravljene za seznanjanje. Samo potrdite in že lahko poslušate. S funkcijo Auto Switch lahko slušalke Galaxy Buds2 Pro same preklapljajo med napravami glede na zaznano mobilno dejavnost.

Zdaj lahko mirno spakirate kovčke za smučarski oddih, saj bo delo lahko opravljeno tudi na poti.

Ne zamudite posebne zimske akcije Med ugodnostmi zimskega festivala so izbrani mobilni telefoni S22 ali S22 Ultra serije na voljo s kar 20 % popusta! Ker želimo, da ostanete aktivni tudi pozimi, so vam po posebnih cenah na voljo tudi brezžične slušalke Galaxy Buds2 Pro in pametne ure iz Galaxy Watch5 serije. Promocija traja od 12. 1. do 31. 1. 2023 ali do razprodaje zalog. Ta promocija velja samo za nakupe v Samsung spletni trgovini na spletnem naslovu https://www.samsung.com/si/.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung