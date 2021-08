Škrlatni cvet z zdravilnimi semeni

V nadaljevanju preberite:

Pegasti badelj je zdravilna rastlina že od antičnih časov. Od 19. stoletja semena pegastega badlja uporabljajo tudi v medicini. V 20. stoletju so nekatera fitofarmacevtska podjetja začela serijsko izdelovati pripravke s silimarinom, zato že nekaj časa rastlino gojijo namensko – v nasadih.



V vsakdanji medicinski praksi, v kateri se uporabljajo tudi fitofarmacevtski pripravki, s silimarinom iz pegastega badlja zdravijo bolnike z zamaščenimi jetri. To je vse večji zdravstveni problem na svetu, poudarja dr. Annette Jänsch, specialistka za naravno medicino z oddelka interne medicine bolnišnice Immanuel v Berlinu-Wannsee. Prehrana in način življenja v ekonomsko razvitejših delih sveta so v zadnjih desetletjih pri odraslih privedla do večje razširjenosti nealkoholne maščobne bolezni ali nealkoholne steatoze jeter (NAFLD).