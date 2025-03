Slovenija uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za superračunalnik

Slovenija je bila uspešna na evropskem razpisu Skupnega podjetja EuroHPC za pridobivanje sredstev za superračunalnik s tovarno umetne inteligence. Projekt je vreden 150 milijonov evrov, od Evrope smo si obetali do 75 milijonov evrov, vendar za zdaj na vladi še niso pojasnili, koliko sredstev je Slovenija dejansko pridobila. Za vzpostavitev novega superračunalnika bo 75 milijonov evrov treba primakniti še iz proračuna.

V uradu za komuniciranje so navedli, da je Slovenija na razpisu dosegla najvišje število točk med prijavitelji. »S tem smo si zagotovili močno vlogo v evropski pobudi za razvoj superračunalništva, kar nas je tudi postavilo med vodilne države pri vzpostavitvi visokozmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence (AI Factory),« so sporočili z vlade.

Naša država bo tako nadgradila obstoječe zmogljivosti, ki jih prav tako v Mariboru ponuja superračunalnik Vega, in omogočila izvajanje zahtevnih raziskav ter razvoj naprednih rešitev na področjih, kot so umetna inteligenca, analiza velikih podatkov, biotehnologija in okoljske znanosti. Superračunalnik Vega so na Izumu zagnali aprila 2021, njegova življenjska doba pa je ocenjena na okoli šest let.

»Slovenski projekt je bil deležen velikih pohval, tako zaradi visoke kakovosti predloga kot zaradi izkušene in strokovne ekipe, ki stoji za njim,« so še pojasnili na vladi. Uspeha je bil vesel tudi premier Rober Golob.

»Slovenija je danes znova dokazala, da je država znanja, ambicij in vrhunskih znanstvenih dosežkov. Uspeh na evropskem razpisu za superračunalnik ni zgolj tehničen, ampak jasen znak, da smo konkurenčni na najvišji ravni globalnega inovacijskega prostora,« je poudaril predsednik vlade in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. »Superračunalniki so ključni za reševanje najzahtevnejših izzivov našega časa – od umetne inteligence do razvoja zdravil, naprednih materialov in podnebnih simulacij. Ta projekt ni le investicija v tehnologijo, temveč v prihodnost naših mladih in v položaj Slovenije kot tehnološkega in znanstvenega središča Evrope. Vlada bo še naprej vlagala v raziskave in razvoj, ker verjamemo, da je prav znanje tisto, kar našo državo postavlja na zemljevid najnaprednejših evropskih držav. To je Slovenija, na katero smo ponosni,« je dejal.

Prijavo na evropski razpis je vodil Institut informacijskih znanosti (Izum) s podporo ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP), v sodelovanju z obsežnim konzorcijem uglednih raziskovalnih in infrastrukturnih institucij. Med njimi so Institut Jožef Stefan, Arnes, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Tehnološki park Ljubljana in Gospodarska zbornica Slovenije.

Novi superračunalnik bo po načrtih v Sloveniji začel delovati v začetku leta 2027, do takrat bo deloval superračunalnik Vega. Novi superračunalnik (HPC) bo seveda zmogljivejši od Vege, predvsem pa bo omogočal urjenje modelov umetne inteligence (UI), Vego namreč večinoma sestavljajo centralne procesne enote (CPU), le za tretjino je grafičnih procesnih enot (GPU), je ob prijavi pojasnil dr. Aleš Bošnjak, direktor Instituta za informacijske znanosti (Izum). Vega ima zmogljivost 6,9 petaflopa na sekundo (kar je približno toliko, kot če bi isto operacijo hkrati računalo okoli 50.000 osebnih računalnikov), prihodnji HPC pa bo imel zmogljivost 110 petaflopov, Vega je stal 15 milijonov evrov, novi HPC pa 140 milijonov.

Projekt pridobivanja novega superračunalnika je razdeljen na dva dela. Prvi vključuje naročilo, dobavo in vzpostavitev strojne opreme ter delovanje tovarne umetne inteligence. Druga faza, predvidena dve leti po začetku delovanja, pa bo obsegala nadgradnjo strojne opreme z najnovejšimi grafičnimi procesnimi enotami in drugo tehnologijo za dolgoročno konkurenčnost superračunalnika.

Država je že lani od Dravskih elektrarn Maribor kupila zemljišče, kjer bo stala stavba za novi superračunalnik, tam bo tudi podatkovni center. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za stavbo je v sklepni fazi. Delovanje superračunalnika potrebuje zelo veliko električne energije, tako naj bi se center napajal iz hidroelektrarne Mariborski otok, ob tem nastane tudi veliko toplote, kako jo uporabiti - denimo za ogrevanje občanov, za zdaj strokovnjaki še preučujejo.

Slovenija se je sicer novembra lani v prvem prijavnem roku na razpisu skupnega podjetja EuroHPC pridružila tudi konzorciju z raziskovalnimi centri iz Italije, Slovenije in Avstrije. Pri projektu superračunalnika, ki je načrtovan v Bologni in je medtem skupaj s še šestimi tovrstnimi projekti že prejel pozitiven odgovor na razpisu, Slovenija sodeluje s petimi milijoni evrov soudeležbe. Teh pet milijonov je vštetih v zgoraj omenjenih 150 milijonov evrov.