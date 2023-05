Snov, ki je, a nihče ne ve, kaj je

V nadaljevanju preberite:

Dr. Mateja Gosenca je raziskovalka na Univerzi na Dunaju. Z numeričnimi simulacijami skuša razkriti, kaj je oziroma iz česa je sestavljena ena najbolj skrivnostnih snovi, ki nas obdaja – temna snov.

Astrofiziki na podlagi lastnosti vesolja vedo, da ga sestavlja snov, ki z drugo snovjo interagira gravitacijsko, sicer pa je neposredno niso zaznali. Temna snov je eden najbolj izmuzljivih in najpomembnejših nerešenih problemov v sodobni astrofiziki. Po trenutno uveljavljenem modelu je vesolje sestavljeno iz okoli 68 odstotkov temne energije, ki jo še najmanj razumemo, v kozmologiji sicer velja za konstanto, 27 odstotkov temne snovi in petih odstotkov vidne snovi – to so zvezde, planeti, medgalaktični plin, meglice, kometi, navsezadnje tudi mi. Če se osredotočimo le na porazdelitev snovi, je temna snov predstavlja kar 85 odstotkov.