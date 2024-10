Soočenje z nečim, kar je pametnejše od nas

V nadaljevanju preberite:

Verjetno se še ni zgodilo, da bi imel prejemnik Nobelove nagrade pomisleke o dosežkih, za katere je to najprestižnejše priznanje dobil. Geoffrey E. Hinton, skupaj z Johnom J. Hopfieldom letošnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziko, pa je zelo skeptičen do svojega raziskovalnega dela na področju umetne inteligence in se zdaj bolj posveča ozaveščanju ljudi kot pa tovrstnim nadaljnjim raziskavam. »Tolažim se z običajnim izgovorom – če ne bi do teh odkritij prišel jaz, bi pač prej ali slej prišel nekdo drug,« je dejal Hinton, ki je bil prepričan, da razvoj nikakor ne bo tako bliskovit, saj je načrtoval, da bi lahko uporabne rešitve s pomočjo umetne inteligence dobili šele čez kakšnih petdeset let.