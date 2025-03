Sunita Williams se bo že kmalu poslovila od ISS

Ta konec tedna je 400 kilometrov nad našimi glavami potekalo veselo snidenje, ko so na Mednarodno vesoljsko postajo prispeli Nasini astronavtki Anne McClain in Nichole Ayers, japonski astronavt Takuja Oniši in kozmonavt Kirill Peskov. Prišleke so sprejeli ameriški astronavti Nick Hague, Don Petitt, Sunita Williams in Butch Wilmore ter kozmonavti Aleksander Gorbunov, Aleksej Ovčinin in Ivan Vagner.

Prihod sveže ekipe pomeni, da se bo četverica astronavtov od postaje lahko poslovila, sprva je Nasa napovedovala, da bo slovo v sredo, a so zdaj nekoliko premetali urnike. Predvidoma v noči na torek se bodo astronavti Nick Hague, Sunita Williams in Butch Wilmore ter kozmonavt Aleksander Gorbunov namestili v sedeže Spacexovega dragona in odpotovali proti Zemlji.

Veselje ob prihodu nove posadke, že kmalu bo sledila predaja poslov. FOTO: Nasa/AFP

Tako se bo končala odisejada astronavtke slovensko-indijskih korenin in ameriškega astronavta, ki sta na postajo junija lani pripotovala s starlinerjem.

Prihod dragona s posadko crew 10

Kot so pojasnili pri Nasi in podjetju Spacex, ki je lastnik dragona, so v nedeljo preučili vremensko napoved in izkazalo se je, da bo ob obali Floride vreme še najprimernejše za pristajanje v torek zvečer po lokalnem času (v noči s torka na sredo po srednjeevropskem času). Dragoni s padali pristajajo v vodi. Časovni okvirji pristanka se seveda še lahko spremenijo, odvisno od različnih okoliščin, so še dodali pri Nasi.