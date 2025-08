Sveža posadka prispela na ISS

Potem ko so včeraj štirje astronavti na krovu Spacexovega dragona za posadko odpotovali s planeta – izstrelitev rakete falcon 9 je stekla s Floride – so danes uspešno pripotovali na cilj – to je na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), kjer bodo bivali prihodnjih nekaj mesecev. Na krovu dragona v odpravi crew 11 so bili Nasina astronavta Zena Cardman in Mike Fincke, japonski astronavt Kimija Jui in ruski kozmonavt Oleg Platonov.

Število članov posadke na vesoljski postaji se bo za kratek čas povečalo na 11, saj se bo posadka crew 11 pridružila ameriškim astronavtom Anne McClain, Nichole Ayers in Jonnyju Kimu, Japoncu Takujaju Onišiju in kozmonavtom Kirillu Peskovu, Sergeju Rižikovu in Alekseju Zubrickiju.

Po prihodu sveže posadke se bo crew 10 pripravila za odhod. Ta je odvisen od vremenskih razmer na območju pristanka dragona ob kalifornijski obali.

Med misijo bo posadka 11 izvajala različne raziskave. Med drugim bodo simulirali pristajanje na Luni, preizkušali strategije za zaščito vida in nadaljevali druge študije človeških vesoljskih poletov, ki jih vodi Nasa. Posadka bo tudi proučevala delitev rastlinskih celic in vpliv mikrogravitacije na viruse, ki uničujejo bakterije, ter izvajala poskuse za proizvodnjo večjega obsega človeških matičnih celic in pridobivanje hranilnih snovi.

Falcon 9 FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

To je prvo potovanje v vesolje za Cardmanovo, 37-letno geobiologinjo in raziskovalko Antarktike, ki je bila leta 2017 izbrana za astronavtko. Na ISS bi morala potovati že lani, a so ji odvzeli sedež na dragonu, da je poleg še enega ostal prazen. Tako sta se lahko vrnila astronavta, ki sta na postaji ostala dlje časa od predvidenega zaradi težav z Boeingovo kapsulo Starliner. 58-letni Fincke je tokrat v vesoljke odpotoval četrtič. »Kako je lepo biti spet v orbiti,« je dejal Fincke. Jui je na svojem drugem poletu v orbito. 55-letni nekdanji lovski pilot japonskih zračnih sil je leta 2015 preživel 141 dni v vesolju. Platonov, 39-letni novinec v vesoljskih poletih, je bil lovski pilot v ruskih zračnih silah, preden se je usposobil za kozmonavta.

Dogovor z Rusi

Vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitrij Bakanov se je z vodstvom Nase v minulih dneh dogovoril o sodelovanju pri mednarodni vesoljski postaji (ISS) do leta 2028. »Dogovorili smo se, da bomo ISS upravljali do leta 2028. In da se bomo do leta 2030 ukvarjali s projektom umika postaje iz orbite,« je Bakanov dejal za agencijo Tass.

Vesoljska postaja je tako rekoč edina točka sodelovanja med ZDA in Rusijo, medtem ko so odnosi med državama na drugih področjih skorajda popolnoma prekinjeni. ISS so ustanovile Rusija, Združene države Amerike, Evropa in Japonska, sestavljati pa so jo začeli leta 1998. Delovala bo predvidoma do leta 2030, nato jo bo posebno plovilo, ki ga razvija Spacex, odvleklo iz orbite, da bo strmoglavila v Tihi ocean. Ruski vesoljski program sicer že leta trpi zaradi pomanjkanja sredstev in korupcijskih škandalov.