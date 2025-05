Astropolitika

V kolumni preberite:

Vesolje je že tisočletja del različnih kultur in civilizacij. Navdihuje znanost in umetnost. Opazovanje vesoljskih teles pomaga ljudem že od pradavnine pri orientaciji, navigaciji, merjenju časa in drugem.

Od začetka vesoljske dobe leta 1957 se odnos človeštva do vesolja spreminja. Vesolje je blizu – v pomenu angleške besede space se uradno prične zgolj 100 kilometrov nad našimi glavami, na tako imenovani Karmanovi ločnici – in postaja vedno bolj dosegljivo in pomembno na številnih področjih: za znanstvene raziskave, gospodarsko uporabo in v mednarodni politiki.