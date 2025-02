Nasina astronavtka slovenskih korenin se vrača na Zemljo

Po poročanju CNN je ameriška vesoljska agencija Nasa včeraj najavila, da se bosta njuna astronavta na Zemljo vrnila nekaj tednov prej, kot so najprej načrtovali. 59-letna Sunita Williams in 62-letni letni Butch Wilmor sta na na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) že več kot osem mesecev, po prvotnih načrtih pa naj bi bila tam le dober teden.

Vzrok za podaljšanje bivanja v vesolju so tehnične težave Boeinga, med drugim naj bi bilo na določenih predelih plovila neustrezno tesnenje oziroma pogonski sistem ni optimalen. V Nasi so se domislili rešitve v okviru zamenjave kapsule Space X Dragon. Na pomoč jima bodo poslali štiričlansko posadko misije Crew-10, ki jo bodo izstrelili v vesolje 12. marca.

Trump in Musk kor rešitelja

Nasa je zadnjo spremembo načrta delila z javnostjo nekaj dni po zapisih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Elona Muska na družbenih omrežjih. Trump je Muska kot posebnega vladnega agenta in kot prvega moža vesoljskega transportnega podjetja Space X pozval, naj pogumna astronavta Williamsovo in Wilmorja čim prej pripelje domov. Najbogatejši Zemljan se je odzval s potrditvijo: »To bomo storili. Grozno, da ju je Bidnova administracija tam pustila tako dolgo.«

Najbogatejši Zemljan Elon Musk je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu obljubil, da bo astronavta varno pripeljal nazaj domov. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Po trditvah Nasinih uradnikov so imeli zelo podobno časovnico narejeno že več mesecev pred njunim dialogom, a so jih ustavili določeni zapleti s tehniko. Wilmor in Williamsova, ki ima po očetu indijske, po mami pa slovenske korenine, bosta tako po zadnjih načrtih na Zemlji pristala sredi marca. Po poročanju novičarskega portala Firstpost strokovnjake skrbi njuno zdravstveno stanje, predvsem zaradi izgube mišične mase. Po zatrjevanju Nase sta oba astronavta na ISS zdrava.