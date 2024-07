Tehnologija in družba na nasprotnih bregovih

V nadaljevanju preberite:

V 21. stoletju je bolj kot kdaj prej v dozdajšnji človeški zgodovini resničen rek Panta Rei (Vse gre, vse teče), ki ga je pred dobrimi petindvajsetimi stoletji izrekel znameniti grški filozof Heraklit. Njegove besede se danes ne nanašajo samo na vesoljni svet ali družbe, ampak na tehnologijo, katere razvoj se v nasprotju s preteklostjo povečuje eksponentno. Po prepričanju številnih raziskovalcev se je ta skupaj z družbami, ki jih skokovito spreminja, znašla na prelomni točki, za katero lahko uporabimo oznako permanentna (nonstop) tehnološka revolucija, pri čemer je umetna inteligenca le ena oziroma natančneje zadnja iznajdba tehnološkega razvoja.

Med najvidnejšimi raziskovalci, vzemimo profesorico pravnih študij na Univerzi Cornell Sarah Kreps, in direktorji podjetij na področju umetne inteligence (UI) se pojavljajo bojazni in skupaj z njimi pozivi, da bi bilo treba upočasniti nadaljnje raziskovanje in razvoj UI. Če je njena hitrost 10 enot, bi jo bilo treba zaustaviti na 0 ali vsaj na 1–2, da bi lahko družbe in nenazadnje tudi človeštvo nad UI vzpostavilo nadzor in jo usmerjalo, česar danes ni videti. Če bomo čakali do tehnološke različice (UI) 12.0, bo že zdavnaj prepozno.