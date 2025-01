Tetovirani roker, ki predava matematiko

V nadaljevanju preberite:

Vsekakor ni arhetip teoretičnega znanstvenika, kakor je prikazan v popularni kulturi, ko so mladi geniji praviloma zamišljeni, vase zagledani čudaki z očali in v tvidastem suknjiču, ki se ne znajdejo v vsakdanjem življenju.

Dr. Tom Crawford ima več kot ducat matematičnih formul vtetoviranih na desni roki. Med njimi so Navier-Stokesove enačbe, ki opisujejo gibanje viskoznih tekočih snovi, in prvih 120 števk števila e – matematične konstante, osnove naravnega logaritma in eksponentne funkcije. Vsaka od teh matematičnih tetovaž predstavlja enega od predmetov, ki jih je do zdaj predaval, pravi doktor matematike, ki poučuje na Oxfordu in Cambridgeu. Da kdo hkrati poučuje na teh slavnih angleških univerzah, je prava redkost.