Število na deset tisoč straneh

Malo je priložnosti, ki ljubiteljskim matematikom ali nadobudnim študentom omogočajo vpis v matematično zgodovino. Luke Durant se je 21. oktobra vanjo vpisal z odkritjem največjega doslej znanega praštevila, ki polno izpisano šteje dobrih 41 milijonov cifer. V eksponentni obliki ga lahko zapišemo precej krajše: 2136.279.841 – 1. Nagrado v višini 3000 dolarjev (2800 evrov) je podaril svoji nekdanji srednji šoli v Alabami, kjer se je prvič navdušil nad matematiko.

S praštevili so se posredno srečale že številne starodavne kulture, zlasti ko so se ukvarjale z deljenjem in ulomki, a urejenih zapisov iz tistih časov nimamo. Fascinirala so tudi starogrške matematike, ki so jih sistematično proučevali, kolikor so tedaj mogli. Poimenovali so jih prótos, torej prvobitna ali prvotna.