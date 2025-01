Najbolj zanimiva matematičarka prihaja iz Gane

Petintridesetletna Angela Tabiri v rodni Gani slovi kot kraljica matematike, nedavno pa je postala tudi prva Afričanka, ki je zmagala na velikem matematičnem tekmovanju z naslovom Big Internet Math Competition. Za laskavi naslov »najbolj zanimivega matematika na svetu« se je potegovalo 16 povabljenih tekmovalcev, ki so morali dokazati tudi svoje verbalne sposobnosti.

Njen dosežek je poseben tudi zato, ker študij matematike ni bil njena prva izbira. Kmalu pa je spoznala, da jo reševanje zapletenih ugank in matematičnih problemov zabava. Upa, da bo s svojo zmago spodbudila tudi druge Afričanke, da se podajo na področje, ki je po tradiciji rezervirano bolj za moški spol, je poročal BBC.

Na tekmovanju se udeleženci soočijo vsak z vsakim, v finalnem obračunu pa zmaga tisti, ki zna najbolj jasno in razumljivo razložiti matematični koncept, ki si ga je izbral.

Dr. Angela Tabiri se navdušuje nad kvantumom in nekomutativno algebro in proučuje na izpostavi Afriškega instituta za matematične znanosti (Aims) v Gani. Institut se je iz Južne Afrike razširil v Gano, Senegal, Kamerun in Ruando, in omogoča podiplomsko izobraževanje in raziskovanje na področju znanosti, tehnologije, strojništva in matematike. Tabiri, doktorica matematike, je tudi mentorica na programu matematičnih znanosti, s katerim spodbujajo srednješolske k izobraževanju na tem področju. V srednjih šolah je razmerje med fanti in dekleti, ki jih zanima matematika, približno enako, na univerzi pa prevladajo fantje, saj matematika še vedno velja za fantovsko področje. Študentke matematike nimajo veliko izbire in večinoma postanejo učiteljice. Dr. Tabiri si prizadeva za spremembe, zato mladim dekletom iz deprivilegiranih okolij pomaga s svojo neprofitno organizacijo FemAfricMaths.

Odraščala je v družini s še petimi sestrimi v revni soseski pristaniškega mesta Tema, ki je oddaljen uro vožnje od ganske prestolnice Akre. Tako kot sestri, je nameravala študirati poslovno administracijo, a so bili kriteriji za vpis kljub njenim visokim ocenam prestrogi. Vpisala se je na matematiko, kar se je izkazalo za » prikriti blagoslov«, dobila štipendijo in 2015 doktorirala na Škotskem. Velik preobrat je doživela ob zgodbi nadarjene temnopolte matematičarke Katherine Johnson. Njene izjemne sposobnosti so bile odločilne za uspeh ameriških vesoljskih poletov, a je bila dolgo zamolčana.