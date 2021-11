Ujemite nepozabne trenutke ob tradicionalnem prižigu novoletnih lučk

V kuhinjah že diši po piškotih, otroci že pišejo prva pisma trem dobrim možem in počasi začenjamo izbirati okraske za božična drevesca. Prav tako pa se bodo v naslednjih dneh tradicionalno prižigale novoletne lučke v številnih mestih po vsej Sloveniji.

Gre za eno najlepših tradicij, ki naznani čas veselja, praznovanja in druženja z najbližjimi. Najbolj znamenit je zagotovo prižig lučk v središču Ljubljane, saj mesto odene čaroben duh. Slovenska prestolnica v hipu postane pravljična. Tudi letos bomo lahko na Prešernovem trgu občudovali veliko božično drevesce, ki ga bodo osvetljevale okrašene bližnje stavbe in nebo, polno zvezdnatih luči. Manjkale pa ne bodo niti tradicionalne jaslice na Gallusovem nabrežju. Letošnja pravljična okrasitev nosi tudi posebno sporočilo Vsemoč, moč vseh in poudarja medsebojno povezanost, sožitje in prijateljstvo, torej to, kar ljudje najbolj potrebujemo.

Čarobno vzdušje po vsej Sloveniji

Lučke pa ne bodo zažarele le v Ljubljani, ampak tudi v drugih slovenskih mestih. V Mariboru bosta poleg lučk zaživela tudi Vilinsko mesto in božični vrtiljak, pravljičnega vzdušja pa bodo deležni še v Izoli, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Murski Soboti in Novem mestu. Torej ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajate, boste lahko v veselem decembru uživali na magičnih večernih sprehodih. Sami ali z družino.

Vsekakor pa je to tudi odlična priložnost, da ovekovečite nekaj spominov, ki bodo z vami ostali za vedno. Ni lepšega kot se ozreti po starih fotografijah, polnih nasmeškov, ki izžarevajo toplino in veselje. Pravljične okrasitve pa slovijo po svoji fotogeničnosti. Takšne priložnosti so pisane na kožo najnovejšemu pametnemu telefonu Huawei nova 9, ki se pri fotografiji počuti domače kot Božiček na letečih saneh.

Spomini, ki trajajo za vedno

S takšnim telefonom vam pravzaprav sploh ni treba biti mojster fotografije, da bi vam uspela čudovita slika. Enostavno ga usmerite v želeni motiv, pritisnete sprožilec in vse delo opravi sam. Tudi ponoči. Vsi, ki ste že kdaj poskusili fotografirati med nočnim sprehodom po mestu, veste, da v veliko primerih dobite le zmazek.

S Huawei nova 9 pa so te skrbi odveč. Telefon je namreč opremljen z velikim tipalom, ki zmore zajeti več svetlobe, prav tako pa se lahko pohvali z inovativnim barvnim filtrom RYYB (CFA). Ta zelene pike običajnega filtra (RGGB) zamenja z rumenimi, ki sočasno prepuščajo svetlobno valovanje rdečega in zelenega spektra, posledica česar pa je zaznava še dodatnih 40 % svetlobe. Tako enostavno v aplikaciji kamere izberete nočni način, »škljocnete« in že imate lep praznični utrinek.

Bodite ustvarjalni – slika pove več kot 1000 besed

Smo pa ob tem vseeno pripravili še nekaj dodatnih nasvetov, kako lahko svojo nočno fotografijo še dodatno popestrite oziroma poskrbite, da si bo resnično zaslužila mesto v vašem družinskem albumu in na zidu vašega najljubšega družbenega omrežja, bodisi na Facebooku, Instagramu, TikToku ali katerem drugem.

1. Imejte mirno roko

Mirna osnova je vsekakor osnova za ostro in lepo fotografijo. Ponoči še toliko bolj, saj kamera takrat »hlasta« po vsakem viru svetlobe. V teh primerih si lahko pomagate tudi z dodatnim stojalom oziroma tripodom, v katerega pripnete telefon. Ni treba, da je stojalo veliko, lahko je takšno, da ga enostavno spravite v žep in vas ne ovira na sprehodu.

2. Poigrajte se s svetlobo

Med najbolj atraktivne nočne fotografije zagotovo sodijo tiste, ki se poigravajo z različnimi viri svetlobe in ustvarijo svetlobne sledi. Najbolj enostavno to lahko povadite s premikajočimi se avtomobili, rezultati pa so fantastični. Tako resnično ujamete duha tistega trenutka. Če se boste izurili v strokovnjaka na tem področju, pa lahko z lučmi »rišete« že prave zgodbe. Popolno za božično-novoletni čas.

3. Razmišljajte abstraktno

Kdor ima oko za fotografijo, lahko motiv za objektiv najde praktično na vsakem koraku. Za fotografijo ni treba, da je vedno neposredna in klasična. Lahko izberete le detajl, ki ga boste zajeli, interpretacijo pa pustite tistemu, ki si bo fotografijo ogledal. Zazrite se v nebo in ujemite le tisti del zvezdnatih luči, ki vam najbolj pade v oči.

4. Okrasite fotografijo

Tako kot radi okrasimo božična drevesca in uživamo v sprehajanju po okrašenih mestih, lahko v duhu praznikov okrasite tudi svojo fotografijo. Na telefonu Huawei nova 9 je že privzetih veliko različnih filtrov, kdor se počuti še bolj ustvarjalno, pa lahko s pomočjo trgovine AppGallery in iskalnika Petal poišče še vrsto drugih aplikacij, ki omogočajo napredno obdelavo fotografij.

Ponesite svojo fotografijo v svet

Ko boste ujeli pravljični trenutek, ki vas je navdihnil, pa nikar ne odlašajte pri njegovem deljenju. Pokažite ga tudi drugim, saj morda še kdo v njem najde navdih. Odlična priložnost za to je največji fotografski natečaj mobilne fotografije, Next-Image 2021. Nanj se lahko prijavi vsak, ki rad lovi trenutke s kamero svojega telefona Huawei, in se s tem poteguje za bogate nagrade. Čas za prijavo se izteče 30. 11., sodelujete pa lahko na globalni in lokalni ravni. Več informacij o natečaju lahko najdete tukaj.

Ne pozabite na darila!

Ker se bliža praznični december, pa nikar ne pozabite na obdarovanje bližnjih. Za vse tehnološke zanesenjake ima Huawei zelo pestro ponudbo odličnih daril. Poleg že omenjenega novega telefona Huawei nova 9 je tu še telefon Huawei nova 8i, nadobudni športniki, ki jim je blizu tudi eleganca, pa bodo veseli najnovejše ure Huawei Watch GT 3. Ura je na voljo v večji, 46 mm, in manjši različici, 42 mm, poleg estetske dovršenosti pa jo odlikujejo še napredne športne in zdravstvene funkcije.

