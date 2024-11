Umetna inteligenca v ameriški predsedniški tekmi

V nadaljevanju preberite:

Strokovnjaki so zaradi rastočega števila prevar s kloniranim govorom in množice ponarejenih pornografskih videoposnetkov zagnali preplah, da bi takšne manipulacije lahko zaznavno vplivale na ameriške volitve. Aplikacije za ustvarjanje umetnih vsebin so prosto dostopne, poceni in razmeroma enostavne za uporabo. Čeprav se grozljivka pod hudournikom umetno ustvarjenih posnetkov in slik ni zgodila, pa analize vpliva lažnih strojnih vsebin na nedavne volitve še zdaleč niso pri koncu.