Vedeti in spoznati – sporočati znanost

Lahko bi ji rekli tudi umetnost razlage znanstvenih konceptov, raziskav in odkritij na način, ki je razumljiv in zanimiv tudi za laično javnost. Znanstveno komuniciranje pomaga premostiti vrzel med znanstveno skupnostjo in širšo javnostjo, bodisi s članki, videoposnetki ali celo s sproščenimi pogovori. Gre za to, da najrazličnejši dosežki znanosti postanejo dostopni in vznemirljivi za vsakogar.

Sporočanje znanosti pomaga ljudem, da bolje razumejo svet okoli sebe, kar lahko vodi k treznejšim odločitvam in argumentiranim politikam, saj ima znanost potencial za reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in zdravstvene krize. Učinkovito sporočanje znanstvenih spoznanj je bistveno za ukrepanje. Verodostojna komunikacija znanosti prispeva k povečanju zaupanja v znanstvene ustanove. Nadalje dobro posredovane znanstvene zgodbe navdihujejo mlade generacije za izbiro kariere v znanosti.

Pri sporočanju znanosti se srečujemo s številnimi izzivi. Znanstveni koncepti so namreč pogosto težko razumljivi in polni tehničnega jezika, zato je prvi izziv prevesti te koncepte v jezik, ki ga lahko razume širša javnost. Na drugi strani lahko mediji z namero senzacionalnosti zgodb neustrezno prikažejo znanstvene rezultate in dajo poudarek popolnoma drugim zadevam, ki z zornega kota raziskovalca niso prednostna. Živimo v času informacijske eksplozije ali poplave informacij (informacijske preobloženosti), z dnevnim naraščanjem količine informacij in hkratnim upadom kakovosti informacij.

Razlika med znanjem, ki ga podaja znanost, in informacijo, ki jo prenašajo številni socialni mediji, postaja vedno bolj izrazita, velikokrat celo nasprotna. Nadalje se moramo pri komuniciranju znanosti v različnih kulturah in okoljih zavedati, da imajo različne skupine ljudi različna pričakovanja in razumevanja znanosti. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da tudi naraščajoča stopnja skepticizma do znanosti zahteva poseben pristop k sporazumevanju in vzpostavljanju zaupanja. Znanje, ki ga raziskovalka/-ec pridobiva skozi svoje izobraževanje in delo, nas avtorizira in nam daje pravico, da se v reševanje družbenih vprašanj aktivno vključimo in s svojimi mnenji usmerjamo v iskanje rešitev, hkrati pa na naša pleča tudi nalaga veliko družbeno odgovornost.

Znanstvenice/-ki in raziskovalke/-ci Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper se zavedamo te družbeno odgovorne vloge, ki jo imamo pri svojem delu. Posvečamo se komunikaciji raziskovalnih spoznanj na način, ki bo koristil družbi in prispeval k razvoju znanstvene kulture. ZRS Koper v zadnjih letih krepi dejavnosti na področju promocije znanosti. Pri tem sledimo evropskim zgledom, kjer je naraščajoč pomen promocije znanosti vezan na prispevek znanosti k razvoju na znanju temelječe družbe. Odnos in vzajemnost med znanstvenim raziskovanjem in izzivi sodobne družbe je treba graditi in krepiti. To uresničujemo z različnimi projekti in sodelovanji z zunanjimi deležniki.

V projektu »SPOZNAJ« sodelujemo z javnimi raziskovalnimi zavodi (JRZ), javnimi univerzami in Centralno tehniško knjižnico pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji. Ta poleg drugega predvideva uveljavljanje t. i. občanske znanosti, po kateri se morajo JRZ zavzemati za upoštevanje potreb uporabnikov ter vključitev širše skupnosti in civilne družbe na izbranem raziskovalnem področju. Koristi od tovrstnega sodelovanja, ki lahko segajo od objav, priložnosti za deljenje in pridobivanje znanja, osebnega zadovoljstva, splošnih družbenih koristi pa vse do priznanja in zadovoljstva, ko rezultati raziskav sooblikujejo rešitve v okolju, pa imajo vsi sodelujoči v projektih skupnostne znanosti.

Z Gledališčem Koper gradimo uspešno zgodbo že več let v želji, da znanost približamo širši javnosti in ponudimo odgovore na številna odprta vprašanja. Že vse od antike naprej so bila gledališča prostor, kjer se znanost ni zgolj prepletala z umetnostjo, temveč je ravno tam iskala pot na plano. Prvi tak SProščen POgovor o ZNAnosti (SPOZNAJ) smo organizirali ob 20-letnici ZRS Koper leta 2014. S tovrstnimi dogodki smo sodelovali tudi na Primorskem poletnem festivalu. To jesen in zimo pripravljamo niz dogodkov SPOZNAJ, v okviru katerih bomo skozi prizmo odprtih vprašanj, ki jih v raziskovalnih projektih in programih preučujejo inštituti ZRS Koper, približali in kritično obravnavali številna aktualna vprašanja. Med drugimi: kakšna je vloga in pomen kompetentnega, na znanju temelječega odločanja v sodobni družbi; kaj pomenijo in kako sprejemati migracije v globalni družbi; kako ostati mlad v stari družbi; ali izkoriščamo prednosti slovenskega Mediterana?

Z odgovori na omenjena in podobna vprašanja želimo javnosti odpreti vrata v znanstveni prostor ter ga predstaviti v njegovi vsakdanjosti, zunaj sterilnih laboratorijev in zahtevnih znanstvenih okolij. Odgovore in rešitve bomo na podlagi znanstvenih dognanj in izkušenj sogovornikov skupaj z udeleženci dogodkov oblikovali v uporabne strategije in politike, ki bodo omogočale dodano vrednost in kakovost življenju naše družbe. Eden takih je zagotovo organizacija vsakoletnega dogodka z naslovom »Znanje za zdravje«. Spregovoriti o posledicah neustreznega življenjskega sloga in kako celostno poskrbeti za svoje zdravje na način, ki je dostopen najširši javnosti, ostaja glavno vodilo pobudnikov dogodka »Znanje za zdravje«. V 12 letih smo v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola izvedli številna srečanja in pogovore, več tisoč meritev zdravstvenega stanja in funkcionalne pripravljenosti ter dejavnikov tveganja prebivalcev Kopra in okolice. S podporo Mestne občine Koper in sodelovanjem Gledališča Koper smo organizirali številna javna predavanja z vrhunskimi strokovnjaki, ki so vedno znova ponudili nova znanja za zdravje.

Znanstvene konference, znanstveni sestanki in strokovne konference in prireditve

Deset inštitutov ZRS Koper redno organizira številne dogodke, s katerimi raziskovalke in raziskovalci prenašajo svoja znanstvena dognanja in zaključke v nacionalni in mednarodni znanstveni prostor. Pri tem vedno skrbimo, da te ugotovitve, »prevedene« iz znanstvene latovščine, posredujemo tudi neposrednim uporabnikom iz družbenega okolja. Letos se je tako v organizaciji raziskovalk in raziskovalcev ZRS Koper zvrstilo kar 63 dogodkov, na katerih smo vedno poskrbeli, da so bili zaključki, sprejeti v ožjih krogih strokovnjakov izbranih znanstvenih disciplin, na različne načine predstavljeni tudi širši javnosti.

V sodelovanju z mediji s sporočanjem znanosti tako upravičujemo svojo družbeno odgovorno vlogo. Kot primer večje prireditve, ki je letos povezala več kot 200 udeležencev, lahko izpostavimo mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju/A Child in Motion«, ki nosi vsakič drugi delovni naslov in poudarja najbolj perečo problematiko na področju celostnega otrokovega razvoja. V tednu otroka, v katerem že vsa ta leta poteka konferenca, videnje uglednih znanstvenikov in raziskovalcev področja delimo tudi s širšo strokovno javnostjo.

Nika Štravs in dr. Saša Pišot, ZRS Koper

