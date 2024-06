Voyager 1 znova v polni kondiciji

Ko smo pred meseci ugibali o dokončnem slovesu legendarnega satelita, je marsikakšnega vesoljskega navdušenca vsaj malo stisnilo pri srcu. Toda Voyager 1 (in njegova ekipa inženirjev) se ne da! Pred dnevi so iz Nase sporočili, da po več mesecih spakedranščine satelit, ki je kot prvi človeški predmet vstopil v medzvezdni prostor, znova pošilja znanstvene podatke iz vseh štirih še delujočih znanstvenih instrumentov.

Izstrelitev: 5. septembra 1977 Masa: 815 kg Oddaljenost od Zemlje: 24,4 milijarde km Čas potovanja signala z Zemlje do satelita: 22 ur 35 minut in 53 sekund

Voyagerjeve težave so se začele novembra lani, ko se je okvaril računalniški sistem, odgovoren za pakiranje in pošiljanje podatkov v binarnem sistemu.

Ekipa je nalogo kodiranja prerazporedila na novo lokacijo na računalniku in aprila letos je Voyager poslal prve uporabne podatke. Kot so pojasnili pri Nasi, instrumenti proučujejo plazemske valove, magnetno polje in delce v medzvezdnem prostoru.

Ekipa bo sicer morala znova sinhronizirati programsko opremo za merjenje časa, da se bodo ukazi izvajali ob pravem času, prav tako bodo še popravili snemalnika plazemskih valov.

Voyager 1 je od Zemlje oddaljen več kot 24 milijard kilometrov, Voyager 2 pa več kot 20 milijard kilometrov. Sondi bosta letos obeležili 47 let delovanja. Sta Nasini najdlje delujoči in najbolj oddaljeni vesoljski plovili. Obe vesoljski plovili sta leteli mimo Jupitra in Saturna, Voyager 2 pa tudi mimo Urana in Neptuna. Voyager 1 je posnel znamenito fotografijo osončja. 14. februarja 1990 se je ozrl proti Zemlji in nastal je družinski portret, na katerem so vsi planeti videti kot pikice.