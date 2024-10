Roman Jerala: Vseh možnih proteinov je več, kot je atomov v vesolju

V nadaljevanju preberite:

Prof. dr. Roman Jerala, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je nedavno uspešno sklenil svoj prvi projekt ERC, novembra začenja z novim. Pridobil je namreč še drugi projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce, ki veljajo za najbolj ugledne tako v Evropi kot v svetu.

Gre za projekt PROFI – Uravnavanje delovanja proteinov prek vstavkov za odziv na biološke, kemične in fizikalne signale. Proteini igrajo ključno vlogo v skoraj vseh bioloških procesih in z novim načinom njihovega uravnavanja namerava prof. Jerala pripraviti proteine, ki bodo imeli povsem nove lastnosti in bodo zanimivi tudi za terapevtsko uporabo. Projekt prinaša financiranje v višini 2,5 milijona evrov za petletno obdobje.