Vznemirljivo proučevanje prepleta jezikov, zgodovine, identitete

Slovenščina je bila za Američana dr. Marca L. Greenberga, profesorja na Univerzi v Kansasu, slovenskega ambasadorja znanosti, dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter urednika prestižne Enciklopedije slovanskih jezikov in lingvistike pri založbi Brill na Nizozemskem, v njegovih študentskih letih četrti slovanski jezik; po ruščini, češčini in hrvaščini. Danes je seznam jezikov, ki jih obvlada, precej daljši, obsežno pa je tudi število njegovih znanstvenih publikacij, ki so dragocen vir za proučevanje slovenistike po vsem svetu in za razumevanje njenega pomena tudi v širši javnosti.

Slovenščino je usvojil, pripoveduje, ko je na češki Karlovi univerzi v Pragi spoznal Marto, bodočo ženo. Nekaj časa sta imela češčino kot edini skupni jezik. Sčasoma pa sta »posvojila« jezik drug drugega.