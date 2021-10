Zakaj bodo televizorji postali vaš najljubši dizajnerski kos pohištva

Odločite se za stilsko dovršeno multimedijsko mojstrovino in svoj dom obogatite z enim izmed televizorjev, ki postajajo obvezni kosi vsakega sodobnega doma. Ker so prav televizorji pogosto središče dnevnega prostora, številni oblikovalci veliko več pozornosti namenjajo njihovi obliki, ki postaja vodilo pri ureditvi preostanka prostora. Televizorji Samsung bodo v vaš življenjski prostor pripeljali sodobno svežino in popestrili videz celotnega prostora. Hkrati boste dobili nepogrešljivo kombinacijo umetnosti in moderne tehnologije, ki bo stilsko zaznamovala tako vaš dom kot poslovni prostor.

Samsung The Serif. FOTO: Samsung

Televizor, ki se usklajuje z vsakim prostorom

Med urejanjem doma razmišljamo, kako umestiti pohištvo, da maksimalno izkoristimo prostor in dosežemo lastne estetske kriterije. Na to vplivajo številni faktorji, ki narekujejo smer našega doživljanja in zaznavanja prostora, v katerem se gibljemo in v katerem preživljamo največ časa. Televizor je pogosto v središču pozornosti, obenem pa ga redko premikamo, ker ne želimo imeti opravka s številnimi kabli. Z mislijo na to oviro je Samsung oblikoval prenosni televizor The Serif, ki ob svojem razstavljivem podstavku lahko stoji v katerem koli kotu vaše sobe; na sredini prostora, na polici ali na tleh. Preprosta oblika črke ''I'' izžareva enostavnost in eleganco, z zaokroženim 360-stopinjskim dizajnom pa se sijajno zlije z okolico. Če želite združiti estetsko in koristno, je The Serif idealen televizor za vas.

Samsung The Frame FOTO: Samsung

Samsung The Frame. FOTO: Samsung

Televizor, ki je obenem umetniška galerija

Naj vas več ne skrbijo prazne stene. Samsung televizor The Frame s svojim načinom delovanja ''Art Mode'' stene vašega doma v trenutku lahko prelevi v umetniško galerijo. V trgovini Art Store preprosto izberite želene fotografije, ki jih bo izpopolnil črn zaslon, pri čemer bodo prostor obsijali prečudoviti pejsaži. Za še bolj razgiban občutek prostora bodo poskrbeli tudi zamenljivi stilski okvirji v treh klasičnih barvah: črni, rjavi in bež. Nosilec No gap odpravlja razmik med steno in napravo ter tako ustvarja občutek pravega umetniškega dela. Zato bodo znana umetniška dela, kot je na primer Mona Liza, še bolj izstopala. Zdaj res ni treba odšteti milijonov evrov, da bi v lastnem domu uživali v umetninah svetovnih mojstrov. Mona Liza in številna druga umetniška dela iz bogatega zaklada pariškega muzeja Louvre so bila pred kratkim dodana v Art Store in lahko v trenutku zablestijo tudi v vašem domu.

Samsung The Sero. FOTO: Samsung

Samsung The Sero. FOTO: Samsung

Televizor, ki se razume z vašim pametnim telefonom

Si želite drznega dizajna, ki izstopa v vsakem prostoru, ne želite pa žrtvovati praktičnosti, prilagodljivosti in odlične vidljivosti? Potem vsekakor preverite dizajn televizorja The Sero. Njegov vrtljivi dizajn je tisto, kar ga loči od konkurence in privlači ljubitelje digitalnega sveta. Optimiziran je za mobilne naprave, tako da omogoča uživanje v vsebini, aplikacijah in družabnih omrežjih na celem zaslonu televizorja, z glasovnim pomočnikom pa olajša dostop do aplikacij in storitev. Uživajte v mobilni zabavi na velikem zaslonu in obogatite svoj prostor s televizorjem, ki bo osupnil vse tehnološke navdušence.