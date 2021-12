Zaščititi moramo gozdove in mokrišča

V nadaljevanju preberite:

Susan Trumbore je prejela Balzanovo nagrado za proučevanje ogljikovega cikla in njegovega vpliva na podnebje. Njeno raziskovanje na nov način združuje terensko ekologijo, fiziologijo rastlin in znanost o tleh. Je direktorica Inštituta Maxa Plancka za biokemijo v Jeni v Nemčiji in profesorica znanosti o zemeljskih sistemih na Univerzi Kalifornije Irvine. Kot poudarja, moramo paziti na gozdove: »Če posekate tropski gozd, v zelo kratkem času v ozračje izpustite veliko CO 2 . Po drugi strani pa shranjevanje ogljika traja veliko, veliko dlje. Drevo lahko sežgete v enem dnevu, da zraste, traja več desetletij, več sto let. Mislim, da bi se morali namesto na počasno gradnjo organske mase za shranjevanje CO 2 osredotočiti predvsem na to, da CO 2 ne izgubljamo.«