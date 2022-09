11. sezona programa Varno na kolesu

Po nizu pustolovščin, zabave, brezskrbnega smeha in počitka so se šolarji ponovno vrnili v šolske klopi. Slovenske šole so tako s prvim septembrskim dnem osnovnošolcem ponovno odprle svoja vrata, tudi letošnje šolsko leto pa bodo popestrile s tematskimi in zabavnimi nalogami, med katerimi lahko izbirajo v sklopu razpisa programa Varno na kolesu.

Razpis programa Varno na kolesu, ki ga že 11. sezono razpisuje družba Butan plin s partnerji, mlade nadobudne kolesarje sodelujočih osnovnih šol spodbuja, da na zabaven in učinkovit način osvajajo veščine varnega ter odgovornega kolesarjenja, predvsem pa k preživljanju prostega časa s trajnostnim prevoznim sredstvom – kolesom. Letošnji razpis pri tem ni izjema, še več, z razširjenim naborom nalog,ki med drugim vključujejo tudi medgeneracijsko povezovanje, mladim ponuja neštete možnosti za aktivno in športno obarvano preživljanje prostega časa.

Prijavo na razpis lahko osnovne šole oddajo do 20. septembra 2022 prek spletnega obrazca.

Kot v preteklih letih je pester nabor nalog razdeljen na dva tematska sklopa, POSTAJAM KOLESARin AKTIVNO NA KOLESU. Prvi je namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. Ti bodo prek poučnih in zabavnih nalog spoznavali prometne znake in pravila, analizirali najpogostejše kolesarske prekrške ter odkrivali pomen trajnostne mobilnosti s kolesom. Drugi pa je namenjen vsem ostalim učencem od 1. do 9. razreda, ki bodo v sklopu razpisa med drugim kolesarili v prostem času in nabirali kilometre za svojo šolo, preizkušali veščine kolesarjenja na kolesarskih poligonih, izdelali predlog za kolesarski izlet ter se kot navijači, tekmovalci ali rekreativni udeleženci udeležili kolesarskih športnih prireditev.

Kaj je novega v 11. sezoni programa Varno na kolesu?

Letošnji razpis programa Varno na kolesu prinaša nekaj novosti. Osnovne šole lahko izbirajo med raznovrstnimi nalogami posameznih tematskih sklopov. Med njimi tudi takšnimi, ki spodbujajo medgeneracijsko povezovanje z možnostjo izvedbe kolesarskega izleta v družbi staršev in starih staršev, aktivno povezovanje z lokalno skupnostjo, pa tudi takšne, s katerimi se bodo osnovnošolci lahko preizkusili v spretnostni vožnji na poligonu z grbinami.

Za svoj trud, uspešno opravljene naloge in aktivno ozaveščanje o varnosti v prometu bodo sodelujoče šole nagrajene v maju 2023, ko bo potekala razglasitev zmagovalcev ter seveda podeljene zaslužene nagrade. Celoten nagradni sklad razpisa znaša 30.000 evrov. Vse novice o kolesarskih aktivnostih in poteku letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani, kjer je objavljen tudi razpis, in Facebooku.