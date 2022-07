6 in 12-urni maraton ter Evropsko prvenstvo v 24-urnem kolesarjenju

Pretekli vikend se je na vzhodu Slovenije, s startom in ciljem pri Dvojezični osnovni šoli Dobrovnik, šestič odvijal edini slovenski kolesarski ultra maratonski dogodek tega formata. Po odličnih izvedbah v letih 2016 - 2019, 2021 je bil maraton izbran za Evropsko prvenstvo WUCA v 24-urnem kolesarjenju.

Idejni projekt našega ultra-maratonskega kolesarja Marka Baloha o izvedbi 24-urne preizkušnje v Sloveniji, je s podporo občin Dobrovnik in Turnišče že v slabih šestih letih postal ena izmed najbolje organiziranih tovrstnih dirk v svetu in zahvala gre celotni organizacijski ekipi.

6, 12 in 24 ur je 57 kolesarjev in kolesark iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Španije, Velike Britanije, Italije in Švice kolesarilo na ravninskem, 11 km dolgem krogu Dobrovnik-Turnišče-Renkovci-Dobrovnik.

Start 24-urne preizkušnje je bil v petek, 22. julija ob 18. uri, start 12-urne preizkušnje v nedeljo 23. julija 2022 ob 6.uri in 6-urne preizkušnje isti dan ob 12. uri.

Preizkušnja je bila namenjena solo tekmovalcem in tekmovalkam, ter štiričlanskim ekipam. Potekala je pod okriljem Svetovne ultra-kolesarske zveze (WUCA) in 24-urna solo preizkušnja je letos štela za Evropsko prvenstvo te zveze. Tekmovanje se je odvijalo v ekstremno vročem vremenu.

Na lepi, ravninski in hitri trasi ter ob odlični organizaciji in zavarovanju s strani gasilcev (PGD Dobrovnik, PGD Žitkovci, PGD Strehovci, PGD Renkovci in PGD Turnišče) se je hitro pokazalo, da bodo prevožene razdalje kolesarjev spet ekstremne.

Po petih urah je bila povprečna hitrost dveh najhitrejših posameznikov (Verstovšek in Kovačič) in dveh najhitrejših ekip več kot 41km/h. Ponoči okoli 2. ure je prišlo do prvega napada in ekipi VirtuSlo nihče ni mogel več slediti.

Pri solo tekmovalcih je izzivalec prvega favorita, dvakratnega zmagovalca Stanka Verstovška, Mitja Kovačič, v drugi polovici dirke odstopil zaradi bolečin v kolenu. Verstovšek je imel tako prosto pot do zmage in novega naslova evropskega prvaka, med ekipami pa so VirtuSlo po dobrih petih urah lovljenja, prehiteli Ocean Orchids Cycling Team za en krog.

Evropski prvaki in prvakinja. FOTO: Irma Baloh

24 moški do 50 let:

1. Stanko Verstovšek 891km

2. Vedran Planinšek 792km

3. Andrej Cor 726km

Med moškimi nad 50 let je prepričljivo zmagal Britanec Chris Hopkinson (770km), pred Slovencem Srečkom Deželak (693km) in Italijanom Parade Miglio (616km).

Ekipno 24 ur:

1. VirtuSlo 935km (Omejec, Balok, Laharnar, Presen)

2. Ocean Orchids Cycling Team 924km (Mašič, Horvat, Kučan, Antolin)

3. DOS 2022 Team 880km (Zupi, Lenarčič, Šilc, Lenarčič).

Med ženskami je prepričljivo zmagala favoritka Isa Pulver (Švica), ki bi s prevoženimi 836km celo v generalni razvrstitvi zasedla 2. mesto za Verstovškom. Tako je postala evropska prvakinja na 50 let pred Dorino Vaccaroni (Italija) in Anno Mei (tudi Italija). Rezultat Pulverjeve rezultat je tudi rekord za ženske na naši 24-urni preizkušnji.

Med mlajšimi damami (do 50 let) je nova evropska prvakinja Slovenka Dunja Selan s 715 km, pred Španko Roser Flavia in Madžarko Szilvio Anyos.

Malce v senci Evropskega prvenstva v 24- urni preizkušnji, sta potekali preizkušnji na 6 in 12 ur. Tule so rezultati:

12 ur moški pod 50 let:

1. Damijan Horvat 374km

2. Grega Kološa 286km

3. Andrej Majcen 275km

12 ur moški nad 50 let:

1. Radovan Rac 396km

2. Siniša Jelenković 308km

3. Andrej Rotar 154km

6 ur moški pod 50 let:

1. Dušan Hajdinjak 220km

2. Dominik Ketiš 220km

3. Senekovič Niko 220km

6 ur moški nad 50 let:

1. Danijel Žižek 187km

2. Robert Šoš 110km

Preizkušnja je bila namenjena solo tekmovalcem in tekmovalkam, ter štiričlanskim ekipam. FOTO: Irma Baloh

To ni bil le maraton, ampak 24-urno kolesarsko doživetje, predvsem pa odkrivanje psihičnih in fizičnih meja zmogljivosti vsakega udeleženca. Vsi udeleženci so bili izjemno zadovoljni z organizacijo in ob zaključku so že spraševali po datumu maratona v letu 2023. Organizacijski odbor na čelu z županom Dobrovnika Marjanom Kardinarjem in slovenskim ultra-kolesarjem Markom Balohom se je zavezal, da bodo naredili vse v svojih močeh za sedmo izvedbo maratona naslednje leto na še višjem nivoju in s številčnejšo mednarodno udeležbo. Veseli bi bili predvsem večjega števila sodelujočih ekip, kar bi doprineslo k večjemu spektaklu.

Izjava Marka Baloha, pobudnika dirke, organizatorja in tekmovalca: »Slo24ultra je prvi 24-urni maraton organiziran v Sloveniji in z dosedanjimi izvedbami smo si postavili zelo visok standard. To je bilo potrjeno tudi z dodelitvijo že četrtega Evropskega prvenstva WUCA. S pomočjo župana Dobrovnika Marjana Kardinarja in njegove ekipe nam je uspelo in izkušnjo iz prvih petih let smo še nadgradili. Organizirali smo 24-urno preizkušnjo na najvišjem svetovnem nivoju. Za večji spektakel nam morda manjka le še nekaj več udeležencev, predvsem ekip, kar bi doprineslo k večjim povprečnim hitrostim in s tem k večjemu spektaklu za navijače.

Zahvala gre tudi gasilskim in drugim društvom, ki so pomagala z redarji in vsem prebivalcem občin Dobrovnik in Turnišče, ki so maraton vzeli za svojega in so nas tekmovalce navdušeno vzpodbujali cel dan in celo noč. Pohvale za odlično organizacijo s strani tekmovalcev so po dirki kar deževale. Bilo je nepozabno in prepričan sem, da se prihodnje leto tekmovalci vrnejo v še večjem številu. Naša velika želja je naskok na ekipni rekord 1.000km v 24 urah, za kar bomo potrebovali večje število hitrih štiričlanskih ekip. Pridružite se nam v juliju 2023, noro in nepozabno bo!«