Američani so naredili najhitrejšo kolesarsko čelado

Da, čelada je lahko hitra ali pa počasna. Trenutno ima Giro deset modelov kolesarskih čelad za cestno kolesarjenje oziroma za specialkarje.

Najnovejši model pa je tudi najhitrejši. Giro Eclipse Spherical je po njihovih trditvah najhitrejša čelada, ki so jo izdelali v svoji 35-letni zgodovini. Pri Giru so bili vedno zelo tehnološko obsedeni z napredkom v razvoju kolesarskih čelad.

Vedno so hoteli narediti čelado, ki bi poleg svoje funkcionalnosti dosegala tudi prednosti pred konkurenco. Lahko rečemo, da jim je do zdaj uspevalo, saj so to potrdili mnogi kolesarji, ki so z njihovimi čeladami dosegali zmage in rekorde.

Giro Vanquish je bil prejšnji njihov najhitrejši model, vendar Eclipse Spherical naj bi bila na 160-kilometrski razdalji, pri hitrosti 40 kilometrov na uro, hitrejša za 16 sekund. Seveda, ne more biti čelada najhitrejša, ampak kolesar, ki jo nosi med kolesarjenjem, da se ne bomo narobe razumeli.

Za rekreativne kolesarje ta podatek ni tako zelo pomemben, ker je enostavno nedosegljiv. Ne vem, kdo izmed nas lahko kolesari 160 kilometrov, s hitrostjo 40 kilometrov na uro? Ampak, med vrhunskimi tekmovalci je to podatek, vreden striženja z ušesi. Vemo, da je danes vrhunsko kolesarstvo z aerodinamiko bolj obsedeno kot kadarkoli v svoji zgodovini.

S svojimi 14 zračniki v vetrovniku naj bi bil Eclipse skoraj tako odlična kot Girova najbolje prodajana cestna čelada Aether. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kako jim je to uspelo

Aerodinamična oblika vseh rež in ne samo celotne čelade, je pripomogla največ k hitrosti. Prav tako pravilna izbira števila rež, njihove globine in širine. Primer v praksi je dokazal še večjo razliko. Kolesar je z modelom aether 160 kilometrov prevozil v okroglih štirih urah. S čelado eclipse pa je isto razdaljo potreboval 3 ure, 57 minut in 16 sekund.

Notranjost z najnovejšo oblogo in Mips tehnologijo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Izračuni povprečnega upora vetra temeljijo na vožnji 80 odstotkov časa v »tipičnem položaju za kolesarjenje« in ostalih 20 odstotkov v »položaju za vožnjo z glavo navzdol«. To sta položaja, ki se upoštevata v resničnem svetu, na cesti.

Hitra, zračna, lahka in udobna. FOTO: Arhiv proizvajalca

S svojimi 14 zračniki v vetrovniku naj bi bil Eclipse skoraj tako odlična kot Girova najbolje prodajana cestna čelada Aether Spherical, ki se ponaša, da je najbolj zračna čelada izmed vseh Girovih. Eclipse ima učinkovitost hlajenja 89,25 odstotka, medtem ko ima Aether učinkovitost 89,75 odstotka. Poleg tega naj bi Eclipse postavil nov standard za čelade namenjene za vožnjo na čas oziroma kronometer. Čelada Eclipse Spherical tehta 275 gramov, stane pa 260 evrov. Izbiramo lahko med petimi barvami in tremi velikostmi.