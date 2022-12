Čaj iz te začimbe je odličen v boju proti prehladu (pripravimo ga v hipu)

Rezultati študije so še posebej spodbudni za ženske, ki so začele doživljati težave, ki jih prinašajo leta, ali pa so šele vstopile v menopavzo.

Uživanje kurkume ali dodatka kurkume je lahko enako učinkovito za zdravje srca kot telesna dejavnost. Pri udeležencih (vključno z 32 ženskami), ki so med študijo uživali dodatek kurkumina (150 mg izvlečka kurkume), so opazili pozitivne kardiovaskularne spremembe in zmanjšano odmiranje celic.

Ugotovili so, da polifenol, ki ga vsebuje kurkuma, pozitivno vpliva na ožilje, kar je podobno učinku ene ure aerobne vadbe.

Kurkuma bi morala biti stalnica v vsaki kuhinji. Ne, samo pozimi, ampak čez celo leto. Vsi smo enotnega mnenja, da krepi imunski sistem, lajša glavobol, vneto grlo, bolečine v hrbtu, menstrualne bolečine in številne druge tegobe.

Glede na to, da je sezona virusov v teku, je zdaj pravi čas, da okrepimo svojo imunost z vključitvijo kurkuminega čaja v svoje dnevne rituale.

Ne le, da bo ta topli napitek blagodejno vplival na naše telo in nas ščitil pred prehladi, temveč nam bo njegov dišeč, osvežujoč okus zagotovo prijal v mrzlih zimskih temperaturah. Enostaven recept smo zasledili na spletni strani outsideonline.

Za kurkumin čaj potrebujete:

Čajno žličko sveže naribanega ingverja

Čajno žličko sveže naribane kurkume

Čajno žličko medu

240 mililitrov vode

Priprava:

Kurkumo in ingver prelije z vrelo vodo, počakajte deset minut, precedite, počakajte, da se tekočina nekoliko pohladi in dodajte med. Enostavno in hitro.