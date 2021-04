Dnevnik ponovno prebujene športne rekreativke

1. teden

Smuti za zajtrk

Za smuti potrebujemo:

Zelenjavna juha za večerjo

Za zelenjavno juho potrebujemo:

Priprava zelenjavne juhe:

1. dan

Kosilo: Jajca na floretinski način

Za jajca na floretinski način potrebujemo:

Priprava jajc na floretinski način

Rekreacija:

2. dan

Kosilo: Narastek iz ajdove kaše, solata

Za narastek iz ajdove kaše potrebujemo (za pekač):

Priprava narastka z ajdovo kašo

Rekreacija:

3. dan

Kosilo:

Zelenjavni polpet (ohrovtov), zelena solata

Rekreacija:

4. dan

Kosilo: Goveji golaž s pirinimi rezanci, mešana solata

Rekreacija:

5. dan

Kosilo: Goveja pečenka z zelenjavo, pire krompir s čebulo, solata

Rekreacija:

6. dan

Kosilo: Močna motovilec solata s kruhovimi krutoni

Priprava solate:

Rekreacija:

7. dan

Kosilo: Popečena postrv s špinačo in v pečici pečen krompir

Potrebujemo za 1 osebo:

Priprava:

Rekreacija:

Oni dan je nanesla beseda z mojim prijateljem o tem, v katero smer in trend naj bi se obračali naši Poletovi recepti. Namignil mi je, da bi bilo preprosto in dobro pred očmi imeti čisto običajnega rekreativca, ki želi svoje telo spraviti v red in formo, zdravo zaživeti v okvirih rekreativnega športa in kvalitetne, uravnotežene prehrane, ki pa, pozor!, nikakor ni dietna.Mimogrede mi je še brezbrižno navrgel: »Kaj pa če bi bila kar ti poskusni zajec oziroma testni pilot?« Po krajšem vendar intenzivnem razmišljanju me je zamisel prevzela in zelo hitro sem sklenila, da se podam na to avanturo. Vse skupaj naj bi bilo videti kot eksperiment, kaj se zgodi s človekom, ki že predolgo časa spi, ne skrbi zase, kot bi bilo treba, in začne paziti na svoj jedilnik, se vsakodnevno giblje, rekreira in začne jesti kvalitetno in uravnoteženo prehrano. Pozor še enkrat, nikakor ne dietno!Moja biološka ura s kazalci nesramno kaže proti že kar malo neprijetnemu okroglemu jubileju in že dolgo časa si govorim, da se moram do tega mejnika spraviti v red in nazaj v svojo formo, ki bi jo bilo prav imeti in bi z njo veliko lažje drsela čez veseli tobogan, ki se mu reče življenje. Vsaj v takšni meri, da bi bila zadovoljna sama s sabo. Tako psihično kot fizično.Rokavica, ki mi jo je prijatelj zabrisal v obraz, je priletela v ravno pravem času in kost za miselno glodanje je bila kar velik zalogaj. Rekla sem si, zgrabi tega bika za roge in ga zajahaj. Zdaj je pravi čas ali bolje – kdaj, če ne zdaj. Doma v karanteni pisanih cele palete občutkov čakam že mesece skorajda križem rok. Namesto številnih ur, ki jih preživim v kuhinji s peko sladic, da si zapolnim ure, zgubljanja časa med brskanjem novic, člankov, raznoraznih družbenoomrežnih vsebin, čiščenjem in drgnjenjem hiše, neomejenih količin časa, ki mi izpuhti v zrak za nepomembne stvari brez zavedanja, včasih tudi neproduktivnim in samodestruktivnim razmišljanjem bom raje preusmerila svoj fokus na skrbi in čas, namenjen in odmerjen izključno zame.Končno in prvič zares. Drugače ne bo moglo biti, kajti pot, na katero se bom podala, bo odgovorna do sebe in seveda tudi do drugih, saj obljuba dela dolg. Zahtevala bo veliko samodiscipline in načrtovanja.Večkrat sem že slišala očitek, da se obnašam, kot da bom živela še dvesto let, da moj koledar ne obrača listov in da moj dan traja vsaj 48 ur. Menda sem res precej flegmatične narave, delujem ravnodušno in kot da gre pri meni vse čisto z lahkoto. Resnica je ta, da si za druge skoraj vedno najdem in vzamem čas, pri tem pa običajno na svoje potrebe, želje in hotenja pozabim ali jih potlačim pod predpražnik in pri tem povlečem kratko. Pod črto se to potem kaže med drugim na mojem telesu, ki ni v takšni formi in zdravju, kot bi moralo biti in si zasluži. Tokrat bodo morali žal malo krajši konec potegniti moji dragi okrog mene in malo počakati name. Odslej bodo slišali kak »žal ne morem, nimam časa« …, ker bo mati lezla na bližnji hrib, ampak, otroci moji dragi, se opravičujem. Znajdite se sami, vaša mati gre danes na kolo, da poskrbi za svojo »rit« …Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal, star pregovor, ki zagotovo drži v malo drugačni preobleki četudi ne verjamete v gospoda zgoraj.Torej v svojem 30-dnevnem izzivu bo moje življenje podrejeno športu, gibanju, pripravi kvalitetnih, dobrih, zdravju prijaznih, polnovrednih obrokov, pisanju dnevnika in receptov zame in za vas. Še enkrat, ne bomo govorili o dieti, temveč mesecu dni, ko si bom skušala v določeni meri pridobiti dobrih, zdravih navad, nekaj samodiscipline, načrtovanja z namenom, da poskušajo preiti v navado. Za navade pa vemo kako je z njimi, tako dobrimi kot slabimi, ki da so kot železna srajca.Dobro se zavedam, da v mesecu ne morem postati športnica in se praktično čez noč preoblikovati. Nekaj dobrih in zdravih navad pa morda le preide v rutino, potrebo. Želja je, da postanem zopet aktivna rekreativka in obudim spomin celic, katerim so občutki športnega udejstvovanja iz nekoč precej aktivnih dni v športnem smislu še malo poznani. Da o počutju tako telesnem kot duševnem torej ne govorimo. Morda pa bo še celo tehtnica pokazala kak kilogram manj za dober začetek ponovnega prebujenja, polet in pogum. Na zdravje!Moj dan se običajno začne z jutranjo hojo (začnem počasi in stopnjujem tempo), s hišnim štirinožcem vsako jutro opraviva sprehod. Tudi tokrat ni drugače. Torej vsakodnevna stalnica za začetek dneva vsaj pol ure hoje . Za zajtrke običajno sadno zelenjavni smuti pripravljen iz veliko vrst sadja, zelenjave, cimeta, ovsenih kosmičev in nekaj proteinov, včasih kruh z marmelado in maslom ali kaša iz ovsenih kosmičev z mlekom. Kava. Med svoje jutranje obrede, ki jih ne izpustim že leta sodi jutranji sklop vaj. To so trebušnjaki, vaje za roke, hrbet in trebuh, počepi, raztezne vaje, nekaj vaj iz joge (pozdrav soncu) … ne vse naenkrat ampak seveda po sklopih.Za večerjo: zelenjavna juha s koščkom kruha, jogurt, kos sira in kruha, solate, tuna, jajca, omleta s zelenjavo ... Držim se sezonske zelenjave.V jedilnike sem vključila veliko sezonske zelenjave, beljakovin (mesa in jajc), pretežno polnovrednih žitaric, oreščke in sadje zlasti v dopoldanskem času. Sladicam in sladkarijam, ki so sicer moja najšibkejša točka se poskušam izogniti (kak košček temne čokolade po potrebi), prav tako sem omejila količino soli. Pitje vode v velikih količinah.Jutranji smuti si običajno pripravim iz več vrst zelenjave in sadja (tudi glede na to kar imam pri roki oziroma v hladilniku).Listi zelene solate, radiča in špinače1 do 2 korenjaKošček kolerabeListi peteršiljaBananaKoščki avokadaJagode, maline, borovnice (lahko tudi zmrznjeni)Pomaranča, pol jabolkaCimetPest ovsenih kosmičevŽlička čokoladnih proteinovNekaj suhih brusnicMalo vode po potrebiObičajno je količina iz navedenih sestavin za dva velika kozarca. En kozarec običajno dobro pokrijem in shranim v hladilnik za naslednji dan.Malo olivnega olja1 do 2 stebla pora2 korenjaGrah (lahko zmrznjen)Šop peteršiljaSlabe pol cvetače in brokolijaKolerababučkaSol, poper, jušna kocka(po želji)Nekaj zeljnih listovŽlica pirine mokeŽlička kisle smetane po željiVso zelenjavo očistimo in narežemo. Na olju prepražimo por in korenje, dodamo grah in bučko. Vse skupaj nekaj časa pražimo, pomokamo in zalijemo z vodo.(vodo dodajamo postopoma). V juho stresemo preostale koščke očiščene zelenjave in sesekljan peteršilj. Juho kuhamo, da se zelenjava zmehča in jo začinimo po želji in okusu, lahko pa še z žličko kisle smetane.Torej, za zajtrke si pripravljam razne smutije, za večerje pa zelenjavne juhice. Okuse zelo menjam, ker en mesec je dolga doba ... Ampak, da ne boste mislili, da sem in bom jedla samo to. Za zajtrk tudi: rženi kruh,2 rezini pršuta, 2. sira, kapre, ... čez noč namočeni kosmiči jogurt, ... polnozrnat kruh maslo in med, omleta iz jajc, jajca na oko, košček hruha, avokado in češnjev paradižniki, polnozrnat rogljiček z marmelado, ameriške palačinke iz ovsene moke z jagodami, čokolešnik, smuti, sendvič iz ajdovega kruha s kremnim sirom, solato in jajcem, tunin namaz in kos kruha,.. Pohana šnita iz temnega kruha ... Vedno tudi kava.Za večerje, ki so do 19 ure: zelenjavna juha s kosom kruha, jajca na oko, tunina solata,majhen kos kruha, popečen piščanec s pečenimi bučkami in papriko, grška solata kos kruha, cesarska solata. Omleta s zelišči, kuhani ovseni kosmiči na mleku z medom. Zelenjavna mineštra s piščancem, prežganka s polnozrnatim kruhom. Tuna s zelenjavo. Mesni polpet, v pečici pečen krompir s solato. Palačinke iz ajdovo moke, ...Jajca so malo bolj zdrava izpeljanka dobro poznanih, trendovskih Benedict jajc, ki so pred leti preplavila in osvojila socialna omrežja saj pri naših florentinskih popečeno slanino zamenjamo s špinačo. Zanje je kot bistvena sestavina poleg jajca značilni tudi angleški mafin, ki je kot nekakšni rahli slani popečeni kruhek. Sama sem belo moko v receptu zamenjala s pirino, tudi vi si lahko izberete kakšno bolj zdravo.Recept je morda malo zahtevnejši predvsem časovno, vendar bo vaš trud bogato poplačan z okusom te čudovite jedi.Za angleški mafin:480 g moke6 g soli13 g rjavega sladkorja9 g kvasa140 g vode140 g mleka30 g maslaJajcaČetrt kg špinačeSol, poperČesen, čebulaOlivno oljeZa holandsko omako:3 rumenjakeLimonin sokNekaj žličk belega kisa ali 0,5 dl belega vinaSol, poper100 do 125 g maslaŽlička gorčiceZa angleške mafine naredimo kvasec iz kvasa, sladkorja, vode in mleka. Ko primerno vzhaja ga primešamo moki, maslu in soli. Zgnetemo rahlo testo in ga še enkrat vzhajamo. Ko primerno naraste (se podvoji volumen) ga razvaljamo na prst debelo in iz njega izrežemo kroge. Kruhke zopet vzhajamo kakih 15 minut, da narastejo in jih nato v ponvi pomaščeni (ne naliti) z oljem popečemo. Očiščeno špinačo popečemo na malo olja, kjer smo prepražili sesekljan česen in malo čebule. Pripravimo še holandsko omako. V kozici nad paro zmešamo limonin sok, kis(vino) in rumenjake. To mešamo do primerne gostote in temperature (okrog 65 stopinj). Zmes odstavimo in počasi dodajamo stopljeno in ohlajeno maslo. V vreli vodi poširamo jajca (željeno količino), enega po enega. Preostane nam še, da kruhke sestavimo. Na kruhek naložimo špinačo nato poširano jajce in ga polijemo z žlico holandske omake.Popoldanska hitra hoja z izmenjavami teka, trajanje vadbe 53 minut(od tega 25 minut teka) v območju srčnega utripa 130 udarcev na minuto.Narastek iz zdrave ajdove kaše bomo obogatili z nekaj zelenjave (por, šparglji) in slanine, potresli pa ga bomo še s kozjim sirom.150 do 200 g skuhane ajdove kašeOlivno olje2 stebli poraŠop špargljev100 do 150 g piščančje ali druge šunke4 jajca1dl sladke smetane2 pesti kozjega siraSol, poperKašo skuhamo po navodilu. Na vročem olju v ponvi prepražimo sesekljan por in šunko, nato dodamo še narezane, očiščene šparglje. Vse skupaj še malo pražimo. Kašo stresemo v pomaščen pekač, nato primešamo popečen por z dodatki. Vse premešamo, potresemo s sirom, poljubno solimo in prelijemo z jajci, ki smo jih zmešali s smetano. Narastek pečemo kakšnih 25 minut na temperaturi 180 stopinj. Zraven si postrežemo solato.Popoldanski pohod na bližnji hrib sv. Jošt nad Kranjem, približno 50 minut hoje navzgor.Hoja 12 km. Pogovorni tempo.Izmenjava hoje in teka 55 minut (od tega približno pol ure teka) . Povprečni utrip 128 udarcev na minuto.Potrebujemo kos govejega hrbta, jušna zelenjava, sol, poperČebulni pire s krompirjem:Meso popečemo na ponvi in ga pečemo v pečici z zelenjavo do mehkega.Za krompir prepražimo čebulo in jo zmiksamo in spasiramo. Krompir skuhamo, zmiksamo, dodamo mleko, malo smetane in masla. Nazadnje mu dodamo spasirano čebulo.Dan za počitek, 10 km umirjene hoje (sprehod) .Motovilec2 do 3 JajcaŠunka, vrat ali slaninaŠop špargljev2 do 3 skuhane krompirjeBučno olje, kis, solKocke starega kruhaSkuhamo krompir in jajca, na olju prepražimo kocke mesa in narezane šparglje. Očistimo motovilec. Nanj zložimo popečene šparglje in koščke šunke, narezana jajca in krompir. Začinimo po okusu in na koncu potresemo še s kockami kruha, ki smo jih popekli v pečici.(kocke v pečici malo pokapljamo z oljem in začinimo po želji s česnom…)40 minut hitre hoje izmenjaje s tekom (25 minut teka).2 postrvja filejaSol, olivno oljeKoruzna moka po željiListe mlade špinačeNekaj krompirjakorenjeČesenMandljevi lističiPostrv dobro osušimo in posolimo. Po želji malo pomokamo v koruzni moki. Olupljene koščke krompirja in korenja malo pokuhamo, nato pa jih stresemo v pekač (lahko z drugo poljubno zelenjavo) in pečemo na temperaturi 220 stopinj. Ko je krompir že skoraj pečen spečemo na ponvi postrv. Na olivnem olju na hitro prepražimo tudi liste špinače z nekaj česna. Na koncu na isti ponvi prepražimo še mandljeve lističe, ki jih potresemo po naši postrvi.Jutranja vodena kardio vadba 20 minut po programu. Ura hitre hoje od tega 20 minut hitre hoje v hrib.