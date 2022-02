Enakopravnejši dostop do vadbe za ljudi s posebnimi potrebami

V projektu sodelujejo tri organizacije iz treh različnih držav. Iz Slovenije prihaja Društvo za kulturo inkluzije, iz sosednje Hrvaške Centar za autizam Rijeka, iz oddaljene Islandije pa Klettaskoli.

Namen vseh prizadevanj je, da bi osebam s posebnimi potrebami omogočili enakopravnejši dostop do vadbe, s čimer se krepi tako njihov gibalni, kot tudi kognitivni in socialni razvoj. Vzporedno s to prilagojeno vadbo, društvo Erasmus+ šport podpira tudi starše, sorodnike in prijatelje, ki bi želeli izvajati vaje. Staršem nudijo v času vadbe tudi čas in prostor, da se neformalno družijo, izmenjajo izzive ter delijo izkušnje pri vzgoji otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami.

Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe je projekt podaljšan do junija 2022.

Sestavljen je iz treh delov: Posebni športni program za otroke z avtizmom, srečanje vseh treh partnerskih organizacij,objava rezultatov projekta.

Glavni cilj projekta je, da med seboj delimo naše izkušnje in znanje. Da se iz tega kaj novega naučimo, da ostanemo partnerji v projektih tudi v bodoče.

Cilji so tudi: nadgraditi že obstoječe športne programe z novimi znanji in metodami, spodbujati in spremljati napredek in razvoj vadečih na športnem področju, zagotavljati kvaliteten popoldanski prosti čas s športnimi aktivnostmi za spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu, ozaveščanje staršev in učiteljev o zdravem in celovitem razvoju otrok, oblikovanje temeljev športnega izobraževalnega programa za trenerje ter spodbujati pomembnost in pozitivne učinke telesne aktivnosti za otroke.

Pomemben cilj je tudi nadgraditi partnerski odnos in bodoče sodelovanje med partnerji, povezati strokovnjake s področja športa in področja specialne pedagogike in okrepiti področje športa v vsaki partnerski organizaciji v duhu vključevanja in usposabljanja prostovoljcev za delo otroki.

Z namenom dosege ciljev smo tekom projekta skupaj s partnerji izdali t.i. preglednico spremljanja napredka ter 8 brošur na različne teme, ki naslavljajo področje športa in posebnih potreb. Poleg tega je vsak izmed sodelujočih partnerjev posnel video na posamezno obravnavano temo.

Brošure najdete spodaj, video posnetke pa na Youtube kanalu Igraj se z mano (preko QR kod v posamezni brošuri pa si jih lahko ogledate tudi neposredno).

