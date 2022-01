Enkrat Fenix, vedno Fenix

Garminovega Fenixa spremljamo že od njihovega prvega modela, ki je bil predstavljen leta 2012. Vedno je izstopal iz povprečja in vedno je imel oznako: resna športna ura. Fenixa so v hipu vzljubili vsi ljubitelji športne rekeracije in tudi vrhunski športniki. ​

Letos je na prodajne police in naša zapestja prispel Garmin Fenix 7. Z veseljem smo si ga ogledali in še z večjim veseljem preizkusili.

Ameriško podjetje nadaljuje z najnovejšo generacijo, ki preseneča z absolutno novostjo za serijo Fenix. Garmin je prvič namestil zaslon na dotik v pametno uro višjega razreda. Toda vsi ljubitelji robatosti predhodnih modelov so lahko mirni: stranski gumbi niso odstranjeni. Namesto tega se razvijalci zanašajo na zanesljivo mešanico novega in starega.

Najprej ključne lastnosti Garmina Fenix 7

Kompaktna ura (47 mm) z GPS-om za več športov s tehnologijo merjenja srčnega utripa na zapestju Elevate.

Zmogljiva zasnova - Osvežena in izjemno vzdržljiva zasnova ima velik zaslon velikosti 1,3″ in z vlakni ojačano polimerno ohišje velikosti 47 mm. Ura je preskušena v skladu z ameriškimi vojaškimi standardi za odpornost na toploto in udarce ter vodotesnost.

Zaslon na dotik in gumbi - Zanesljivi fizični gumbi za upravljanje, ki delujejo v vseh okoljih, se dopolnjujejo z odzivnim novim vmesnikom zaslona na dotik, ki omogoča hiter dostop do možnosti in funkcij.

Vrhunski materiali - Prilagodi videz ure svojemu življenjskemu slogu z elegantnim okvirjem iz nerjavnega jekla.

Vdelani športni programi - Uporabljaj predhodno naložene profile dejavnosti za gorski tek in tek na atletski stezi, plavanje, tek, kolesarjenje, pohodništvo, veslanje, smučanje, golf, deskanje na vodi, plezanje v zaprtih prostorih in številne druge dejavnosti.

Turna smuka - Bodi oskrbljen/a z informacijami, ko si na snegu. Ta predhodno naložen profil pomaga razlikovati med smučanjem in plezanjem. Za vzpenjanje in spuščanje kaže ločene parametre.

Dinamika teka na smučeh - Po združitvi z merilnikom na prsnem traku HRM-Pro (na prodaj ločeno) ti parameter moči smučanja pomaga meriti dejansko obremenitev med tekom na smučeh.

Funkcije za deskanje na vodi - Pripravi se na uživanje v valovih. Ta ura fēnix podpira funkcijo Surfline Sessions, ki ustvari videoposnetek vsakega vala, ki ga odpelješ pred kamero Surfline®4. Z naročnino na storitev Surfline Sessions si lahko videoposnetke pozneje ogledaš in analiziraš, kako si se odrezal/a.

Dinamika gorskega kolesarjenja - Spremljaj podrobne parametre vsake vožnje z gorskim kolesom ter posebna merjenja napornosti in lahkotnosti, s katerimi se ocenjujeta zahtevnost proge in zveznost vožnje med spustom. S tem dobiš rezultat, ki ga lahko naslednjič še izboljšaš.

Vadbe hiit - Ta profil dejavnosti beleži visokointenzivne intervalne vadbe, vključno z vadbami AMRAP, EMOM, Tabata in vadbo po meri. Nastavi število krogov, intervale naprezanja/počitka in druge možnosti.

Dnevni predlogi za vadbo - Pri vodenju vadbe, pri katerem se upoštevajo tvoje potrebe in raven tvoje telesne pripravljenosti, prejemaš dnevna priporočila za tek in kolesarjenje na podlagi trenutne obremenitve pri vadbi in stanja vadbe.

Vizualno napovedovanje tekmovanj - Ta funkcija na podlagi tvoje zgodovine teka in splošne telesne pripravljenosti prikaže oceno, kakšen bi lahko bil tvoj tempo za razdaljo, ki jo želiš preteči. Podatki o trendih prikazujejo, kako vadba postopno vpliva nate.

Tehnologija PacePro - Edinstvena funkcija Pacepro ti pomaga ohranjati tempo z vodenjem, ki se prilagaja naklonu med tekom po progi.

Funkcija ClimbPro - Z načrtovalnikom vzponov ClimbPro si na prenesenih progah v realnem času oglej informacije o trenutnem vzponu in prihodnjih vzponih, vključno z naklonom, razdaljo in višinsko razliko ter spusti in ravninami.

Povezljivost za upravljanje s pametnimi trenažerji. FOTO: Arhiv proizvajalca/Garmin

Meritve zmogljivosti - Oglej si napredne meritve vadbe, ki vključujejo dinamiko teka, najvišji vo2, prilagojen vročini in nadmorski višini, prilagoditev za tek po brezpotjih, svetovalec za regeneracijo in številne druge možnosti.

Sprotni podatki o vzdržljivosti - S temi podatki lahko spremljaš in uravnavaš naprezanje ter poskrbiš, da se ne naprezaš preveč že na začetku teka ali kolesarjenja.

Svetovalec za regeneracijo – Po vsaki vadbi lahko na podlagi časa ugotoviš, kdaj boš pripravljen/a za naslednjo naporno vadbo. Upoštevajo se celo intenzivnost vadbe in dejavniki, kot so stres, dnevna aktivnost in spanje.

Podpora za več sistemov GNSS - Dostopaj do več globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GPS, GLONASS in Galileo) ter lažje spremljaj svojo lokacijo v zahtevnih razmerah kot samo z omrežjem GPS.

Senzorji VBK - Odpravi se na novo pot s senzorji VBK, ki vključujejo višinomer za podatke o nadmorski višini, barometer za spremljanje vremenskih razmer in 3-osni elektronski kompas.

Zemljevidi igrišč za golf - Dostopaj do barvnih zemljevidov CourseView za več kot 42 000 igrišč za golf po vsem svetu, ciljanje z gumbom in funkcijo za razdalje PlaysLike.

Zemljevidi SkiView - Podaj se v strmine s prednaloženimi zemljevidi SkiView ter si oglej imena in težavnosti prog v več kot 2 000 smučarskih središčih po vsem svetu.

Zemljevidi TopoActive za več celin - Prenesi zemljevide TopoActive z vsega sveta, da boš pri raziskovanju sveta vedno na pravi poti. Z vgrajeno povezljivostjo Wi-Fi zlahka posodabljaj zemljevide in programsko opremo brez računalnika.

Točke pred teboj na trailu - Izbrane destinacije na tvoji poti so pregledno prikazane. Oglej si parametre zmogljivosti, vmesne čase ter razdaljo/nadmorsko višino, pa še ključne točke sledenja na poti.

Upravitelj napajanja - Oglej si, kako različne nastavitve in senzorji vplivajo na trajanje napajanja z baterijo v uri, ki ga lahko podaljšaš, že z nekaj spremembami.

Čas trajanja baterije - Notranja akumulatorska litijeva baterija zagotavlja napajanje do 18 dni v načinu pametne ure, 57 ur v načinu GPS in do 57 dni v načinu varčevanja z baterijo.

Merilnik srčnega utripa na zapestju - Tehnologija optičnega merjenja srčnega utripa spremenljivost srčnega utripa meri intenzivnost vadbenih dejavnosti in spremenljivost srčnega utripa za izračun učinka vadbe na telo. Meri tudi pod vodo, zato ne potrebujete merilnika srčnega utripa na pasu.

Senzor pulznega oksimetra - Senzor pulznega oksimetra2 za aklimatizacijo na nadmorsko višino ali spremljanje spanja s svetlobnimi žarki na zapestju meri, kako dobro tvoje telo absorbira kisik.

Rezultat spanja in napredno spremljanje spanja - Oglej si popolno razčlenitev na faze plitvega in globokega spanja in spanja REM. Vsi ti podatki so prikazani v namenskem pripomočku, ki vključuje tudi rezultat spanja in vpoglede.

Merilnik energije Body Battery™ - Optimiziraj zaloge telesne energije na podlagi spremenljivosti srčnega utripa, stresa, spanja in drugih podatkov, s katerimi lahko ugotoviš, kdaj si pripravljen/a na dejavnost in kdaj potrebuješ počitek.

Kakovostna zasnova – trpežna zasnova ure ima stalno vklopljen 1,3 palčni zaslon, ki je za 17% večji od prejšnjih modelov. Okvir iz nerjavečega jekla je preizkušen v skladu z ameriškim vojaškim standardom. FOTO: Arhiv proizvajalca/Garmin

Spremljanje dihanja - Oglej si svoje vzorce dihanja čez dan, med spanjem ter med dihalnimi vajami in jogo.

Spremljanje zdravja - Ta funkcija ti s podatki iz različnih senzorjev za spremljanje telesnega stanja pomaga enostavno slediti svojim biometričnim podatkom ter spremljati svoje dobro počutje.

Spremljanje hidracije - Beleži dnevni vnos tekočine in poskrbi za opominjanje na hidracijo. Ko je omogočen samodejni cilj, si po dejavnosti lahko ogledaš tudi, koliko tekočine si predvidoma izgubil s potenjem, cilj pa se ustrezno prilagodi.

Pametna obvestila - Prejemaj e-poštna in besedilna sporočila ter opozorila kar v uro, če je združena z združljivo napravo.

Programi za glasbo - Prenesi skladbe in sezname predvajanja iz računov Spotify, Deezer ali Amazon Music (morda bo potrebna naročnina). Uporabi brezžične slušalke (na prodaj ločeno) za poslušanje brez telefona.

Brezstično plačevanje Garmin Pay - Šini mimo blagajn z rešitvijo brezstičnega plačevanja Garmin Pay, ki jo omogočajo sodelujoči ponudniki.

Funkcije za varnost in sledenje - Po združitvi ure in telefona se lahko tvoja trenutna lokacija pošlje stikom ročno, med izbranimi dejavnostmi na prostem pa z vdelano funkcijo zaznavanja dogodkov (pri združitvi z združljivim telefonom).

Trgovina connect IQ - Prenesi videze ure, dodajaj podatkovna polja ter pridobi programe in pripomočke iz trgovine trgovine Connect IQ v združljivem pametnem telefonu.

Senzorji za gibanje na prostem, vključno s tehnologijo GPS, Galileo in GLONASS za satelitsko določanje položaja, barometrični višinomer in kompas s 3 osmi in giroskopom.

Funkciji poišči moj telefon in poišči mojo uro.

Priporočamo vsem športnikom, ki želijo vrhunsko pametno uro, ki združuje izjemno robustnost in čudovit stil. Med uporabo pa ti bo ura omogočila zabeležiti številne športne aktivnosti ter pomagala odkrivati nove poti s pomočjo natančnega sistema pozicioniranja in navigacije.

Funkcija ClimbPro - načrtovalnik vzpo.na ti omogoča ogled informacij o trenutnem vzponu in o prihodnjih vzponih, vključno z naklonom, razdaljo in povečanjem višine. FOTO: Arhiv proizvajalca/Garmin

Specifikacija ure Garmin Fenix 7:

Mere naprave (Š x V x G): 47 x 47x 14.5mm

Material okvirja: nerjavno jeklo

Material ohišja: z vlakni ojačan polimer s kovinskim pokrovčkom spodnje strani

Novo steklo Corning Gorilla DX

Barvni zaslon na dotik

Velikost zaslona: 1,3'' oziroma 33.02 mm

Ločljivost zaslona: 260 x 260 slikovnih pik

Na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo MIP (memory-in-pixel)

Pašček Quickfit širine 22mm

Pašček: silikonski 125-208mm

Teža: 79 g

Polnilna notranja li-ion baterija

Trajanje baterije: pametna ura: do 18 dni, način ure za varčevanje z baterijo: do 57 dni, samo GPS: do 57 h, vsi satelitski sistemi: do 40 h, vsi satelitski sistemi in glasba: do 10 h, najdaljše napajanje z baterijo v načinu GPS: do 136 h, GPS za odpravo: do 40 dni.

Nivo vodotesnosti: 10 ATM

Vgrajen polnilnik: 16 GB

V kompletu dobiš: ura fēnix 7, napajalni/podatkovni kabel USB, navodila za uporabo in dokumentacija.

Cena: od 599 do 999 evrov.

Dodatne lastnosti:

Kakovostna zasnova – trpežna zasnova ure ima stalno vklopljen 1,3 palčni zaslon, ki je za 17% večji od prejšnjih modelov. Okvir iz nerjavečega jekla je preizkušen v skladu z ameriškim vojaškim standardom. Tehnologija PacePro – ti pomaga ohranjati tempo z vodenjem, ki se prilagaja naklonu med tekom po progi.

Upravitelj napajanja – različne nastavitve in senzorji vplivajo na trajanje napajanja z baterijo v uri, ki ga lahko podaljšaš že z nekaj spremembami. Parametri zmogljivosti - napredni parametri vadbe vključujejo najvišji VO2, prilagojen vročini in nadmorski višini, dinamiko teka, svetovalca za regeneracijo in številne druge možnosti.

Profili za razne športne aktivnosti– s posebnimi funkcijami vam pomagajo tudi pri vadbi plavanja, smučanja, kolesarjenja, gorskega teka, smučarskega teka, veslanja ter ostalih športnih dejavnostih. Zemljevidi TopoActive Europe in smučarski zemljevidi - zemljevidi ti omogočajo navigacijo na različnih pustolovščinah in možnost ogleda imen in težavnosti prog v 2000 smučarskih središčih po vsem svetu.

Funkcija ClimbPro - načrtovalnik vzpo.na ti omogoča ogled informacij o trenutnem vzponu in o prihodnjih vzponih, vključno z naklonom, razdaljo in povečanjem višine. Povezava z ostalimi Garmin napravami - fēnix 7 je mogoče povezati preko povezave ANT+ ter kot rokavicam prijazen daljinski upravljalnik za športne kamere VIRB in VIRB Elite.

Navigacija - fēnix 7 Pro nudi vsestranske funkcije navigacije in sledenja za vodenje po utrtih in neutrtih poteh. Vgrajeni senzorji zagotavljajo podatke o smeri, višini in vremenskih spremembah. Navigacija zavoj za zavojem vnaprej pokaže kdaj prideš do naslednjega zavoja. omogoča ti načrtovanje krožne poti z razdaljo, ki jo želiš opraviti. Ponuja ti ogled predlaganih načrtovanih poti, ki te pripeljejo nazaj na izhodišče. Ura fēnix 7 ti omogoča dostop do več globalnih navigacijskih satelitskih sistemov ter lažje spremlja lokacijo v zahtevnih razmerah kot samo z omrežjem GPS. Ura fēnix omogoča vzpostavitev povezav z Wi-Fi, ANT+ in Bluetooth® Smart za brezžično izmenjavo lokacij, načrtovanih poti in zbirk Geocache.

Zaslon na dotik in gumbi - Zanesljivi fizični gumbi za upravljanje, ki delujejo v vseh okoljih, se dopolnjujejo z odzivnim novim vmesnikom zaslona na dotik, ki omogoča hiter dostop do možnosti in funkcij. FOTO: Arhiv proizvajalca/Garmin

Funkcije za varnost in sledenje z možnostjo pošiljanja lokacije stikom v sili. Programi za glasbo ti bodo aktivnost popestrili z možnostjo shranjevanja do 2000 skladb, lahko pa dostopaš do prednaloženih programov za pretakanje, vključno s storitvami Spotfy in Deezer, ter možnost poslušanja s slušalkami s tehnologijo Bluetooth.

Garmin Pay - brezstično plačevanje, ki jo omogočajo določeni ponudniki. Senzor pulznega oksimetra - za aklimatizacijo na nadmorsko višino ali spremljanje spanja s svetlobnimi žarki na zapestju - meri kako dobro tvoje telo absorbira kisik.

Višinomer, barometer in kompas - zagotavljajo informacije v realnem času o nadmorski višin, spremljanje vzponov in spustov, vremenske spremembe in 3-osni elektronski kompas, ki prikazuje smer ne glede na to, ali se premikate ali ne. Ura 3 senzorje VBK samodejno umerja s sprejemnikom GPS in samodejno nastavlja uro glede na lokacijo. Za izjemno natančne meritve temperature jo združiš z zunanjim senzorjem temperature tempe.

Merilnik energije Body Battery - na podlagi spremenljivosti srčnega utripa, stresa, spanja in drugih podatkov optimizira zaloge telesne energije. Tako lahko ugotoviš, kdaj si najbolj pripravljen na dejavnost in kdaj potrebuješ počitek. Connect IQ - platforma ConnectIQ omogoča namestitev namenske programske opreme, ki vam bo omogočila prilagoditev vaše ure s prilagojenimi programi, pripomočki, podatkovnimi polji in edinstvenimi videzi ure, s katerimi bo tvoja pametna ura Garmin videti še bolje.

Način odprave - med posameznimi polnjenji lahko raziščeš svet. Način odprave, ki omogoča beleženje položaja GPS z izjemno nizko porabo energije, traja več tednov. Ostanite povezani - pametna obvestila omogočijo prikaz obvestil o prejetih e-poštnih in besedilnih sporočil na vašem pametnem telefonu kar preko ure. fēnix 6 prejme brezžični signal iz kompatibilnega iPhone ali Android pametnega telefona, te obvesti, da imaš sporočilo in prikaže celotno sporočilo na zaslonu ure.

Senzorji

Podpira GPS, GLONASS, Galileo, merilnik srčnega utripa na zapestju Garmin Elevate, barometrični višinomer, elektronski kompas, giroskop, merilnik pospeška (izračunava razdaljo vadb v zaprtih prostorih, ne da bi za to rabil/a senzor korakov), termometer, aklimatizacija s pulznim oksimetrom.

Funkcije ure:

Ura (12/24 h), koledar (dan/datum), sinhronizacija časa z GPS, samodejni preklop na poletni čas, budilka, časovnik, štoparica, časi sončnega vzhoda/zahoda.

Spremljanje zdravja: Neprekinjeno merjenje srčnega utripa na zapestju, dnevni srčni utrip v mirovanju, opozorila o nenormalnem srčnem utripu (visoko in nizko), stopnja dihanja (24x7). Nasičenost krvi s kisikom in pulznim oksimetrom - preverjanje na kraju samem in neobvezna celodnevna aklimatizacija in v spanju. Starost telesa (v programu). Merilnik energije Body Battery. Celodnevno sledenje stresu. Opomniki za sprostitev. Časovnik za sproščanje z dihalnimi vajami.

Napredno spremljanje spanja (rezultat spanja in vpogledi). Hidracija - v programu Garmin Connect in izbirnem pripomočku Connect IQ. Spremljanje zdravja žensk - v programu Garmin Connect in izbirnem pripomočku Connect IQ. Health snapshot - povzetek zdravja.

Vsakodnevne pametne funkcije:

Povezljivost Bluetooth® Smart in ANT+ ter Wi-Fi. Connect IQ (videzi ure, podatkovna polja, pripomočki in programi, ki jih je mogoče prenesti). Pametna obvestila. Odgovarjanje z besedilnimi sporočili/zavrnitev telefonskega klica z besedilnim sporočilom (samo za naprave Android). Pametni koledar. Pametne vremenske informacije. Nastavitve v realnem času se sinhronizirajo z mobilnim telefonom Garmin Connect.

Varčevanje z baterijo - prilagodljiva varčna ura. Upravljanje glasbe. Predvajanje glasbe. Prostor za shranjevanje glasbe (prostor do 2.000 skladb). Funkcija poišči moj telefon. Funkcija poišči mojo uro. Upravljanje kamere VIRB. Združljivost s pametnim telefonom iPhone, Android. Možnost združitve s programom Garmin Golf. Združljivost s programom Garmin Connect Mobile Garmin Pay (klik za ogled držav in bank, kjer je mogoča uporaba).

Povezljivost za upravljanje s pametnimi trenažerji. Funkcije za varnost in sledenje. Zaznavanje dogodkov med izbranimi dejavnostmi. Pomoč. LiveTrack. Group LiveTrack. Deljenje dogodka v živo. Funkcije za sledenje dejavnostim. Koordinate dveh mrež za taktične dejavnosti. Števec korakov. Vrstica gibanja (v napravi se prikaže po obdobju neaktivnosti. Če jo želiš ponastaviti, pojdi na nekajminutni sprehod).

Samodejni cilj (spozna vašo raven dejavnosti in ti dodeli dnevni cilj korakov). Spremljanje spanja (spremlja celotno obdobje spanja ter obdobja premikanja ali krepčilnega spanca). Izračunava porabljene kalorije. Število nadstropij, v katera se povzpnete. Opravljena razdalja. Minute intenzivnosti. TrueUp. Move IQ. Starost telesa. Merilnik energije Body Battery.