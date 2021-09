Enostavno in zelo zmogljivo električno kolo

Opremljen z Bosch-evim prenovljenim motorjem

Zahvaljujoč gorski geometriji je idealen sopotnik na razgibanih terenih. V dodatno pomoč pa bodo tudi velika 29'' kolesa, ki imajo dobre kotalne lastnosti tako na cesti kot tudi na makedamskih poteh. FOTO: Arhiv proizvajalca/Focus

Okvir: 7005 aluminij

Vilice: SR Suntour XCR 32 RLR, remote lockout, 110x15 mm QR

Motor: Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W

Ekran: Bosch Purion, LCD + pomoč pri hoji

Baterija: Bosch PowerTube Li-lon, 36 V, 6250 Wh

Zmogljivost baterije: 13,4 Ah

Zavore: Shimano MT400, hidravlične disk zavore

Zadnji menjalnik: Shimano Deore M6000

Prestavna ročica: Shimano Deore M6000

Gonilka: FSA CK-320, aluminij

Plašča: Schwalbe Smart Sam 2.25

Obročnika: Shimano MT500

Teža: 22,30 kg

V iskanju najbolj enostavnih, kakovostnih in cenovno sprejemljivih električnih gorskih koles, smo se srečali s Focusom Jarifo. Zelo nevpadljivo, a še vedno zelo funkcionalno kolo, ki je namenjeno gorskim kolesarjem oz. tistim, ki jim kolesarjenje navkreber pomeni več kot spuščanje v dolino.Linija Bosch-evih motorjev nove 4. generacije nudi vsestransko in optimalno podporo. Tih, majhen, a izredno zmogljiv pogonski sistem tehta le skormna 3,2 kg in nudi pospešek do 25 km/h. Majhna velikost in nizka teža pa zagotavljata boljše upravljanje in ravnovesje kolesa. Sistem omogača priklop dodatne 500Wh baterije na spodnjo cev kolesa. S 1125 Wh baterijske rezerve boste uživali v vseh dolgih kolesarskih izletih.Na električni Jarifi2 je kakovosten Shimano Deore prestavni sistem ter kompaktna oblika pogonske enote sistema Bosch z novim oblikovalskim pristopom in boljšo integracijo baterije v okvir kolesa, kar pomeni, da je možno baterijo preprosto odstraniti s kolesa po principu plug&play.