Fitnes leta 2021: od lepega k zdravem telesu

Telovadnice bodo morale ustrezati visokim higienskim standardom

Spletne aplikacije postajajo vse pomembnejše

Številni studii ne bodo preživeli, če bo zapora trajala dlje, pravijo v Nemčiji, in upajo, da se bodo fitnes studii spet lahko odprli januarja 2021. Upajo, vedo pa ne. FOTO:David W. Cerny/Reuters

Fitnes na prostem bo zakon

Diferencirano in ciljno usmerjeno usposabljanje

Nov način razmišljanja: povezava telesa in duha v treningu

Srečevanje športa in fitnesa

Vsestranski fitnes studii bodo seveda še naprej obstajali. FOTO: Alfredo Estrella/Afp

Poletovo mnenje

Pandemija je silovito pretresla fitnes industrijo po vsem svetu. Namesto gesla višje, hitreje, dlje bo prihodnost prinesla večjo zdravstveno naravnanost, celostne ponudbe in specializacijo tako za posamezne stranke kot tudi za skupine, ki so najbolj izpostavljene tveganju za okužbo.Tudi v Nemčiji je, tako kot je pri nas: fitnes studii so sredi druge zaustavitve, kar ima zapletene posledice - po eni strani se številni fitnes centri bojijo za svoj obstoj, saj je ta industrija vsak mesec prikrajšana za 460 milijonov evrov. Po drugi strani pa so se bilo mnogi dosedanji uporabniki fitnesov primorani na silo preusmeriti na vadbo doma, odkrili so treninge s pomočjo aplikacij in videa. To je dobro za vadeče, ne pa tudi za fitnes centre.Negotovost v industriji je velika. Številni studii ne bodo preživeli, če bo zapora trajala dlje, pravijo v Nemčiji, in upajo, da se bodo fitnes studii spet lahko odprli januarja 2021. Upajo, vedo pa ne.Pandemija bo močno spremenila ekonomijo fitnesa. Strokovnjaki pravijo, da je toliko bolj pomembno, da vsi udeleženci, lastniki, upravljalci in uporabniki fitnesov določijo pravo smer za prihodnost.Številni ljudje skušajo ostati v formi z vadbo od doma, s tekom, hojo, fitnes vajami ali brezplačnimi digitalnimi storitvami. Po nemški raziskavi jih kar 73 odstotkov namerava tak alternativni trening nadaljevati tudi v prihodnje. Čeprav se večina ljubiteljev fitnesa v prihodnosti želi vrniti v telovadnico, postavljajo pogoj, da trening ni povezan s tveganjem za okužbo s korono.Raziskava je pokazala, da je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi izpolnjevanj najvišjega možnega standarda zaščite. Zato mora biti v lastnem interesu fitnesov, da zagotovijo točno to; osnovni pogoj za lastnike fitnes studiev v letu 2021 je torej pridobiti zaupanje ljubiteljev fitnesa.Podatek, ki vzbuja skrb: več kot milijon od 11,6 milijona članov fitnesov v Nemčiji ni obnovilo članstva v studiih.O tem smo v Poletu že pisali. V dobi zaprtih fitnes studiev se je večina ljubiteljev športa in fitnesa obrnila na spletne ponudbe. Še posebej priljubljene so aplikacije, ki za sestavljanje individualnih ponudb za usposabljanje uporabnikov uporabljajo umetno inteligenco. Glavne koristi za uporabnike so lasten dostop do načrtovanja, spremljanje vadbe in celo motivacija, pa tudi zmanjšanje stroškov za vadbo, kar pomeni, da je mogoče z aplikacijami doseči veliko več ljudi kot kdaj koli prej.Tako, kot smo že pisali, tudi Nemci opozarjajo na še en primer novega digitalnega trenda: s tako imenovanim peloton kolesom - pametnim trenažerjem - se lahko prek interneta povežete z ljubitelji vrtenja pedalov po vsem svetu in lahko kardio trening izvajate na primer v virtualnem tekmovanju v družbi s številnimi ljudmi po vsem planetu.Seveda je virtualna telovadba in tekmovanja veliko bolje, kot bi ne počeli nič - vendar pa taka vadba uničuje nekaj izjemno pomembnega: resnične stike z drugimi ljudmi.Področje fitnesa na prostem dobiva na pomenu prav zaradi korone izjemen zalet: zlasti intenzivni trening na prostem je zaradi prepiha zunaj veliko manj nevaren, kot je vadba v zaprtih prostorih. Fitnes studii bi zato morali vse več opreme in dejavnosti seliti na prosto. To že samo po sebi ustvarja večjo varnost za uporabnike.Več poudarka na zdravstveni ponudbiIzkušnje s pandemijo, ki je edinstvena za vsakogar, so vprašanje zdravja pri mnogih ljudeh postavile veliko višje kot prej. Načeloma je to za fitnes industrijo dobro. Fitnes krepi imunski sistem. Vendar pa bo moral tudi prave in varne programe.Potrebna bo prehod iz telovadnice v zdravstveno usmerjen fitnes. Področji fitnes v službi in upravljanje zdravja v podjetju bosta še naprej pridobivali na pomenu.Ne glede na to, ali gre za uporabo medijev, obnašanje pri nakupih ali potovanje: individualizacija napreduje na vseh področjih življenja. To seveda velja tudi za kondicijske želje strank. Vodilo naj bo najhitrejša možna samo-optimizacija z visoko intenzivnim treningom ali nov trend vadbe, diferenciran in ciljno usmerjen trening bo obvezen.Vsestranski fitnes studii bodo seveda še naprej obstajali. Kljub temu butični in mikro studii s prilagojeno ponudbo privabljajo vedno več kupcev. V teh težkih časih je specializacija je za fitnes studie lahko tudi finančno privlačna. Bolj, ko so fitnesi posebni, več denarja lahko zahtevajo od strank.Za koronsko ogrožene skupine in starejše občane sta zdravje in telesna pripravljenost enako pomembna kot za ostalo prebivalstvo. Zaradi tega so starejši osrednja ciljna skupina, ki pa jo je treba navdušiti s posebnimi ponudbami in možnostmi usposabljanja. To lahko sega od posameznih treningov ali treningov v majhnih vadbenih skupinah do posebnih prostorov in digitalnih ponudb za varen trening doma.Premik k temam kot so joga, mentalni trening ali pilates je obstajal že pred korono. Vendar je pandemija to še okrepila. Vse več ljudi želi fizični, telesni trening kombinirati z duševno sprostitvijo.Te želje ne povzroča le stres, povezan z delom, pač pa tudi naporno šolanje na domu z otroki ali finančni in zdravstveni strahovi, v povezavi s pandemijo. V svojih ponudbah bodo morali fitnesi okrepiti tudi športno-psihološko raven ponudbe.Tu pa so mnogi vaditelji premalo poučeni, kaj storiti.Raje iti v telovadnico, da bi treniral na napravah za vadbo ali teči zunaj? Za mnoge, ki so bili obsedeni s fitnesom, je bilo to včasih resnično kot vprašanje vere. Obdobje korone, vključno z zaprtjem studiev, je ta pogled spremenilo.. Številni oboževalci klasične fitnes opreme so preklopili na alternativne notranje in zunanje ponudbe, vključno s programi na aplikacijah.Glavni cilj je seveda priti do uporabnika. Na kakršen koli način. Zato je pomembno tudi z aplikacijami razviti celostne ponudbe, holistični pristop. Čeprav je to po svoje tragično, pa je v nekem smislu prav telovadnica pilotni projekt v tem procesu.Verjamemo v holistični pristop. Verjamemo v medsebojne stike in povezanost. Ne verjamemo v vadbo na samem, ko se bodo stvari obrnile na bolje - mnogi pa bodo vseeno vadilo doma. Ker to zahteva manj napora, saj se ni treba nikomur prilagajati in se na nikogar ozirati.Korona nas uči, da to ne gre. Dejstvo je, da bo po novem moral fitnes obiskati stranke in da bodo stranke morda manj obiskovale fitnes. Dejstvo je, da bo prevladovala vadba na prostem. Dejstvo je, da bodo ljudje želeli od ponudnikov več kot le lepo telo. Zdaj je vodilo zdravje.Tisti, ki bodo želeli še naprej voditi skupine, kot so jih, bodo nujno potrebovali nujna znanja. V koroni se vsi učimo.Pri Poletu celo menimo, da bo nastal nov trend vadbe, ki se ne bo več toliko oziral na vreme - zmagovalci bodo tisti, ki se bodo tega ustrezno lotili.Že dolgo je znano, da ni slabega vremena, je le slaba in dobra oprema za tako vreme.Najuspešnejši bodo tisti fitnesi, ki jim bodo ljudje zaupali in kjer se bodo dobro počutili, ki bodo prostori in možnosti srečanj tudi, ko ljudje tam ne bodo vadili.