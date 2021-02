Idrijčani imajo aplikacijo, ki staršem zapre usta

Komu je namenjena?

Naravoslovna igra na prostem (ali preprosto TeachOUT) je poučna igra, zasnovana za rabo na sistemih Android in iOS. FOTO: Bojan Tavčar

TeachOut je ...

Idrijčani imajo čudovito novo zabavo za mlade. Naravne in kulturne znamenitosti v Geoparku Idrija zdaj lahko raziskujete tudi na moderen, zabaven in poučen način z aplikacijo TeachOUT.Aplikacijo TeachOUT si lahko namestite doma ali v TIC-u Idrija, kjer je na voljo Wi-Fi. Ko boste aplikacijo namestili in si izbrali, po kateri poti se želite sprehoditi, vam bodo podana navodila, kako do začetne točke na poti. In zabava se lahko prične!​Lahko jo uporabljajo učitelji ali kdorkoli, zaposlen na področju izobraževanja, in učenci. Učitelji (ali kdorkoli, zaposlen na področju izobraževanja) lahko v sistemu CMS postavijo GPS lokacije in vnesejo uvodne opise z določenimi izzivi. Pri tem lahko upoštevajo različne stile poučevanja ter poučevanje in učenje preko vseh čutil. Po preizkusu lahko ustvarjalci igrice svojo zunanjo igrico o znanosti objavijo v aplikaciji TeachOUT.Učenci nato lahko objavljeno igro naložijo na svoje naprave in sledijo navodilom v igri, ki jih usmerjajo k preddoločenim lokacijam, kjer jim bo aplikacija podala informacije o lokaciji, kakor jih je vnesel ustvarjalec igre, skupaj z različnimi izzivi, vezanimi na lokacijo. To učencem omogoča izkušanje praktičnega učenja, pri katerem so samostojni in se veliko gibajo na svežem zraku. Mobilna naprava vas bo z GPS vodila od točke do točke, kjer boste reševali posamezne naloge in izzive ter raziskovali in odkrivali posebnosti Geoparka Idrija. Ko boste na točki rešili vse naloge in izzive vam bo aplikacija podala napotke, kako do naslednje točke.Naravoslovna igra na prostem (ali preprosto TeachOUT) je poučna igra, zasnovana za rabo na sistemih Android in iOS. Aplikacija je razvita kot orodje za izboljšanje poučevanja, ki skupaj s sistemom CMS omogoča učiteljem, da izdelajo in objavijo zunanje igrice o znanosti, ki jih bodo njihovi učenci igrali na pametnih telefonih, pri tem pa se na ekskurzijah učili in zabavaliAplikacija TeachOUT podjeta Locatify je na voljo v spletnih trgovinah Google Play in iStore in je brezplačna. Uporablja jo lahko vsak na svoji pametni mobilni napravi (mobilni telefon ali tablica). Trenutno so v aplikaciji TeachOUT na voljo štiri poti: Idrija – zgodba o petstoletnem živosrebrnem studencu. Naravoslovna učna pot Ob rakah »Po poti idrijskih naravoslovcev«. Krajinski park zgornja Idrijca. Učna pot kraški gozd.