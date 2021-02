Izbrali smo 10 ženskih smučarskih bund

1. Colmar Ancolie

2. Peak Performance Blackburn

3. Bunda Phenix Furano

4. Picture Organic Season

5. Colmar MD 2870

6. Phenix Diamond Down

7. Firefly Alina

8. McKinley Glorianne wms

9. Northfinder Drewinesta

10. Luhta Emkarby L7

Razprodaje že potekajo, cene, ki so napisane ob izdelkih so polne cene brez popustov. Nekatera znižanja segajo do celo -50-odstotkov, zato je najbrž zdaj pravi čas za nakup. Da, vemo kakšni pogoji so, če hočemo na smučišča, a upamo, da se bo na bolje spremenilo do prihajajočih zimskih šolskih počitnic. Za vas smo izbrali deset bund, ki vam bodo odlično služile več sezon.Colmar je za izdelavo uporabili prešito konstrukcijo, ki s pomočjo polnila iz naravnega perja zajema več toplega zraka ter tako tudi v najhujšem mrazu ohranja prijetno temperaturo. Obstojen, svetleč zunanji material je dodatno obdelan s trajnim vodotesnim premazom, ki povečuje zaščito pred vodo. Dovršen kroj omogoča neovirano gibanje. Odstranljiva kapuca s čudovitim krznom je pika na i tej bundi z veliko žepov, v katere varno pospravite vse svoje pripomočke. Colmar Ancolie je kombinacija obojega; udobna smuka in popoln videz, pravijo Colmarjevi krojači.Narejena je iz trpežnega materiala, ki s trajnim premazom WaterShield WTP ponudi 10000 mm vodnega stolpa ter hkrati omogoča učinkovito odvajanje vlage stran od telesa. Povišan ovratnik s krznom, na notranji strani dodatno oblazinjen z mehkim flisom, prilagojen kroj rokavov, za večjo svobodo med gibanjem, vodoodbojne Camlock zadrge, elastična zaščita na notranji strani spodnjega roba bunde, večnamenski žepi na notranji stranii, raztegljivi robovi rokavov z zadrgo, za optimalno prilagajanje smučarskih rokavic. Slim fit, nekoliko bolj oprijet kroj. Sestava: vrhnji sloj - 100% najlon, podloga - 100% najlon, polnilo: 80% gosji puh, 20% gosje perjeCena: 579 evrovZdružuje izolativne lastnosti klasične puhovke s tehničnimi lastnostmi sodobne smučarske bunde ter zagotavlja zračnost, udobje ter visok nivo zaščite pred zunanjimi elementi, saj ima vodni stolpec višine kar 20000 mm in parapropustnost prav tako 20000g/m2/24 ur. Za toploto skrbi puhasto polnilo z razmerjem 90/10 in močjo polnila 700 cuin, kar zagotavlja toplotno regulacijo celega telesa brez odvečnih skrbi pred mrazom. Ima žep za smučarsko karto na rokavu, krpico za čiščenje smučarskih očal in zaščito pred vdorom snega.Izredno topla, vodoodporna in vetroodbojna tkanina Hiper Ace. Odstranljiva kapuca, nastavljiva v dve smeri, dva žepa na zadrgo ob strani, žep za smučarsko karto na rokavu, en mrežast notranji žep, krpica za čiščenje očal, elastična vrvica na spodnjem robu bunde, zaščita pred vdorom snega , Snap-in sistem pripenjanja hlač, slim fit, ozek kroj. Sestava: 62% poliamid, 38% poliester ...Cena: 449 evrovErgonomsko prilagojen kroj, ki s pomočjo v štiri smeri raztegljive tkanine ter prilagojenim krojem rokavov ponuja večjo svobodo gibanja in popolno prileganje bunde, nastavljiva in odstranljiva kapuca, odstranljivo oblazinjenje na prednji notranji strani vratu.Izredno gladka notranja stran rokavov za lažje slačenje in oblačenje bunde. Raztegljivi podaljški rokavov z zankami za palce, ki bodo preprečili vstop snega v bundo. Zračniki na zadrgo na predelu pod rokami, s katerimi se boš hitro ohladila. Oblazinjen žep na notranji strani za shranjevanje smučarskih očal. Notranji žep na zadrgo za shranjevanje telefona. Žep na zadrgo na levi notranji strani za shranjevanje raznih drobnarij. Žepek na zadrgo za shranjevanje smučarske karte, dva žepa na zadrgo na prednji strani, žep za hitri dostop do predvajalnika glasbe. Raztegljiva zaščita na notranji strani spodnjega roba bunde, ki prepreči vstop snega. Vodoodporne zadrge po celotni bundi. Oprijet kroj. Sestava: 4way stretch Twill 2L ( 100% poliester) in 4way stretch Melange Twill 2L (66% najlon, 22% poliester, 12% poliuretan).Cena: 499 evrovje super ženska smučarska ali snowboard bunda, ki je videti kot hoodie in ima nekoliko daljši kroj. Srednje širok kroj bo poskrbel za neovirano gibanje, medtem ko je material iz katerega je izdelana, trpežen in z membrano DryPlay nudi 10000 mm vodnega stolpca in 10000g/m2/24h parapropustnosti.Bunda Season je, tako kot ostala oblačila Picture, v veliki meri izdelana iz recikliranega poliestra. Prav EKO ozaveščenost in uporaba recikliranih materialov je eno izmed glavnih vodil pri izdelavi Picture Organic oblačil.Cena: 153 evrovje zelo topla in vodoodporna ženska bunda. Ima udobno in nastavljivo kapuco, številni žepi na zunanji in notranji strani ter elastična zaščita pred vstopom snega na notranji strani spodnjega roba bunde.Na zunanji strani je narejena iz trpežnega materiala, ki bo z trajnim vodoodbojnim premazom ponudil 15000 mm vodnega stolpca ter hkrati omogočal zelo učinkovito odvajanje vlage stran od telesa, vodoodbojna obdelava materiala, izdelana iz 60% elementov iz obnovljivih virov, je brez PFC in prijazna do okolja. Z obdelavo, ki omogoča, da voda drsi s tkanine, ohranja oblačila suha tudi v najbolj neugodnih vremenskih pogojih.Prešita konstrukcija, podloga iz najbolj kvalitetnega naravnega perja, ki zagotavlja zelo topel občutek med nošenjem, prilagojen kroj rokavov, za večjo svobodo med gibanjem, dva žepa na zadrgo na prednji strani. Topla nastavljiva kapuca, topel flis na notranji strani ovratnika. Slim fit, nekoliko bolj oprijet kroj.Sestava: 100% poliester, podloga - 97% poliester, 3% elastan, polnilo - 80% račji puh, 20% račje perjeCena: 489 evrovBunda s polnilom iz najbolj kvalitetnega puha bo zadržala več toplega zraka in zelo prijetno grela tudi v ekstremno nizkih temperaturah. Prefinjen stil nekoliko bolj oprijete in zelo elegantne bunde se odraža v kombinaciji dodanega pravega krzna iz rakunjega kožuha na kapuci ter številnih detajlih, ki se čudovito podajo bundi, kot na primer srebrne zadrge. V številne žepe na zadrgo se varno spravi vse potrebne pripomočke, raztegljiva zaščita na notranji strani spodnjega roba bunde pa bo preprečila snegu, da bi zašel v notranjost.Narejena iz izredno obstojnega, lahkega, visoko zmogljivega, povsem vodoodpornega in zelo zračnega dvoslojnega materiala Stretch Twill 2L, ki te bo z membrano Phenix 20000mm/10000mm.Izjemno lahka in topla izolacija iz najbolj kvalitetnega puha nudi neprekosljivo prijeten občutek ter učinkovito ohranjanje toplote tudi v najbolj mrzlih dneh (600 fill power).Ergonomsko prilagojen kroj, ki s pomočjo v štiri smeri raztegljive tkanine ter prilagojenim krojem rokavov ponuja večjo svobodo gibanja in popolno prileganje bunde, nastavljiva kapuca s krznom iz pravega rakunjega kožuha, ki ga lahko po potrebi odstraniš.Oblazinjen žep za shranjevanje smučarskih očal z nežno krpico za čiščenje očal. Nastavljivi konci rokavov z zadrgo za lažje oblačenje in slačenje ter več elegance. Raztegljivi podaljški rokavov z odprtino za palec, ki bodo preprečili vstop snega v bundo,dva žepa na zadrgo na prednji strani, notranji žep na zadrgo za shranjevanje telefona, notranji žep na zadrgo za shranjevanje raznih drobnarij, žepek za shranjevanje smučarske karte na rokavu. Raztegljiva zaščita na notranji strani spodnjega roba bunde, ki prepreči vstop snega. Sestava: 4-way Stretch Twill 2L - 86% najlon, 14% poliuretan.Cena: 859 evrovAlina je narejena iz trpežnega, vodoodbojnega in dobro zračnega blaga z zaključkom za ekološko prijazno zaščito pred vdorom vode. Ima odstranljivo kapuco in elastične notranje rokave. Za praktično shranjevanje poskrbi več zunanjih in notranjih žepov, ki so na voljo za najnujnejšo lastnino in opremo. Odlična izolacija in zaščita pred različnimi vremenskimi vpliviMaterial: 100% poliesterCena: 99 evrovje atraktivna ženska zimska jakna, ki je narejena kot prešita puhovka. Izdelana je iz dvolaminatnega materiala. Primerna je za smučanje, kot tudi za številne zimske prostočasne aktivnosti. Polnjena je s polnilom, ki ji zagotavlja izdatno mero udobja in toplote. Opremljena je s kapuco, zadrgo in stranskima žepoma. Vodni stolpec: 5000 mm. Material: 100 % poliamidcena: 132 evrovModna in hkrati funkcionalna ženska smučarska jakna. Snemljiva kapuca in umetno krzno,YKK zadrge, žep za smučarsko vozovnico, snežna zapora, gamaše znotraj rokavov, nastavljiv pas, kritični šivi lepljeni, 100% poliester, vodoodbojen, vetroodbojen in paropropusten material, brez PFC,10000 mm vodnega stolpca,10000 g/m2/24h paropropustnosticena: 99 evrovLuhtina smučarska bunda ima vse, kar si lahko zaželiš na smučanju. Zaradi visokih tehničnih vrednosti in lepljenih šivov je izdelek popolnoma vodoodporen. Zadrga je tudi vodoodporna, zato so vsi majhni predmeti v žepih dobro zaščiteni. Optimalno svobodo gibanja pa dosežemo z raztegljivim materialom, anatomsko oblikovanimi rokavi in številnimi možnostmi prilagajanja. Odstranljiva kapuca lepo dopolnjuje modno in tehnično izpopolnjeno bundo, ki je odlična tudi za zelo zahtevne smučarke. Sestava: 94% poliester,6% elastan.Cena: 209 evrov